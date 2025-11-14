Viernes, noviembre 14, 2025
NoticiasEstado

Hay crisis hídrica en Puebla, con pérdidas de 50% de agua en conducción urbana y riego agrícola: Ceaspue

Lanzan Presea Tláloc al Mérito en Innovaciones Hídricas 2025

Hay crisis hídrica en Puebla, con pérdidas del 50% de agua en conducción urbana y riego agrícola: Ceaspue
Hay crisis hídrica en Puebla, con pérdidas del 50% de agua en conducción urbana y riego agrícola: Ceaspue
Yadira Llaven Anzures

La crisis del agua en México y Puebla es severa, con niveles de pérdida en redes de conducción urbana y riego agrícola que se acercan a 50 por ciento, alertó este jueves Alberto Jiménez Merino, titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue).  

Ante este panorama, el funcionario estatal anunció que el gobierno estatal lanzó la Presea Tláloc al Mérito en Innovaciones Hídricas 2025, buscando soluciones colectivas y el desarrollo de tecnologías para enfrentar el desafío.  

Jiménez Merino contextualizó la situación de escasez, indicando que la disponibilidad de agua en México ha caído de 11 mil metros cúbicos por mexicano a solo 3 mil 900 metros cúbicos anuales, en los últimos 60 años. 

Expuso que el problema se agrava por el manejo ineficiente y por el aumento de fenómenos extremos, como la sequía y las inundaciones.

El titular de la Ceaspue hizo hincapié en que la mitad del agua se pierde en las redes, ya sean urbanas o agrícolas, lo que representa una grave ineficiencia.   

A esto sumó el bajo porcentaje de saneamiento, al revelar que solo se trata y reutiliza el 64 por ciento de sus aguas residuales.  

Jiménez Merino subrayó que el agua es un derecho humano y propiedad de la nación, no de individuos, lo que demanda una “responsabilidad compartida” para su cuidado racional.  

Presea Tláloc: Soluciones con impacto social

Para catalizar el cambio, el gobierno de Puebla convocó a la sociedad, organizaciones, y académicos a presentar proyectos para la Presea Tláloc 2025

El galardón premiará a las innovaciones hídricas -entendidas como cualquier mejora para el uso, manejo, y cuidado del agua- desarrolladas en Puebla durante los últimos cinco años. 

Las propuestas serán evaluadas por un comité técnico que valorará la originalidad, el impacto social y ambiental, la replicabilidad, y la viabilidad técnica. 

Las inscripciones se recibirán en la Ceaspue hasta el 30 de noviembre, y los premios, que incluyen una presea y estímulos económicos de hasta 25 mil pesos para el primer lugar, serán entregados en enero de 2026. 

Leer más: Invierten 114.5 mdp para eficiencia hídrica en acuíferos sobreexplotados en Puebla

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela exige acciones legales internacionales contra EU por ataques a embarcaciones

La Jornada -
Caracas. El gobierno de Venezuela llamó este jueves a ejecutar acciones legales contra Estados Unidos por los ataques perpetrados contra embarcaciones en el Caribe,...
Internacional

Tesoro de EU relaciona a personas y casinos mexicanos con el cártel de Sinaloa

La Jornada -
Dora Villanueva Estados Unidos. Un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En el abandono, 82 de 156 plantas de tratamiento de aguas residuales en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
En Puebla, hay 156 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales 74 “operan mal” y 82 están en pleno abandono.  Así lo reveló el coordinador del gabinete del gobierno del...

SNTE 51 y gobierno estatal anuncian mesas de trabajo para procesos de plazas docentes

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y autoridades del estado de Puebla acordaron la instalación de mesas de...

En el abandono, 82 de 156 plantas de tratamiento de aguas residuales en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
En Puebla, hay 156 plantas de tratamientos de aguas residuales, de las cuales 74 “operan mal” y 82 están en pleno abandono. Así lo reveló...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025