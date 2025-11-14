Hay crisis hídrica en Puebla, con pérdidas de 50% de agua en conducción urbana y riego agrícola: Ceaspue

La crisis del agua en México y Puebla es severa, con niveles de pérdida en redes de conducción urbana y riego agrícola que se acercan a 50 por ciento, alertó este jueves Alberto Jiménez Merino, titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue).

Ante este panorama, el funcionario estatal anunció que el gobierno estatal lanzó la Presea Tláloc al Mérito en Innovaciones Hídricas 2025, buscando soluciones colectivas y el desarrollo de tecnologías para enfrentar el desafío.

Jiménez Merino contextualizó la situación de escasez, indicando que la disponibilidad de agua en México ha caído de 11 mil metros cúbicos por mexicano a solo 3 mil 900 metros cúbicos anuales, en los últimos 60 años.

Expuso que el problema se agrava por el manejo ineficiente y por el aumento de fenómenos extremos, como la sequía y las inundaciones.

El titular de la Ceaspue hizo hincapié en que la mitad del agua se pierde en las redes, ya sean urbanas o agrícolas, lo que representa una grave ineficiencia.

A esto sumó el bajo porcentaje de saneamiento, al revelar que solo se trata y reutiliza el 64 por ciento de sus aguas residuales.

Jiménez Merino subrayó que el agua es un derecho humano y propiedad de la nación, no de individuos, lo que demanda una “responsabilidad compartida” para su cuidado racional.

Presea Tláloc: Soluciones con impacto social

Para catalizar el cambio, el gobierno de Puebla convocó a la sociedad, organizaciones, y académicos a presentar proyectos para la Presea Tláloc 2025.

El galardón premiará a las innovaciones hídricas -entendidas como cualquier mejora para el uso, manejo, y cuidado del agua- desarrolladas en Puebla durante los últimos cinco años.

Las propuestas serán evaluadas por un comité técnico que valorará la originalidad, el impacto social y ambiental, la replicabilidad, y la viabilidad técnica.

Las inscripciones se recibirán en la Ceaspue hasta el 30 de noviembre, y los premios, que incluyen una presea y estímulos económicos de hasta 25 mil pesos para el primer lugar, serán entregados en enero de 2026.