Martes, noviembre 25, 2025
Hay consenso para aprobar en Puebla reforma que prohíbe cirugía estética en menores de edad: Pimentel

Propuso abrogar artículo que obliga a víctimas de violencia a enfrentar a sus agresores en mecanismos de mediación

Hay consenso para aprobar en Puebla reforma que prohíbe cirugía estética en menores de edad: Pimentel
Hay consenso para aprobar en Puebla reforma que prohíbe cirugía estética en menores de edad: Pimentel
Efraín Núñez

El Congreso del estado de Puebla podría convertirse en el segundo del país en aprobar la llamada “Ley Nicole”, para prohibir la cirugía estética en menores de edad, aunque cuenten con el consentimiento de sus padres o tutores, subrayó Norma Estela Pimentel, diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la legisladora afirmó que tras el fallecimiento de la niña Paloma Nicole Arellano Escobedo, tras someterse a una cirugía estética en el estado de Durango, la fracción del PVEM en el Congreso de Puebla presentó una iniciativa que protegería a las menores, la cual ya tendría el consenso de la mayoría de las fracciones.

La iniciativa del PVEM cuenta con el respaldo mayoritario de las fracciones parlamentarias y plantea que las cirugías estéticas en infancias y adolescencias sólo podrían realizarse bajo dictamen médico y psicológico, priorizando la seguridad de este grupo etario. Establece que los procedimientos deberán realizarse únicamente por personal acreditado.

Durante la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Pimentel también informó sobre su propuesta para abrogar el artículo 284 quater del Código Penal de Puebla, que obliga a las víctimas de violencia a enfrentar a sus agresores en mecanismos de mediación. Argumentó que esta reforma armonizaría el marco jurídico local con la ley federal y fortalecería la protección de víctimas.

La diputada recordó que, según ONU, una de cada tres mujeres mexicanas ha sufrido violencia física o sexual por parte de alguien cercano, lo que evidencia una grave problemática nacional. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) arroja que siete de cada 10 mexicanas han enfrentado episodios violentos por parte de sus parejas o exparejas, y 25 por ciento de estos casos afecta también a niños y niñas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, 8.5 de cada 10 hogares mexicanos vive condiciones de violencia, con mujeres expuestas a amenazas, agresiones físicas y sexuales, ofensas y humillaciones, lo que subraya la relevancia de reformas orientadas a la protección infantil y de las mujeres en el ámbito estatal.

Ataques aéreos “masivos” entre Ucrania y Rusia dejan al menos 10 muertos

La Jornada -
Afp Kiev. Ucrania y Rusia intercambiaron este martes ataques aéreos "masivos" que dejaron al menos 10 muertos, mientras los negociadores se apresuran a revisar el plan...
Disminuye producción en todos los cultivos del país, alertan dirigentes del Frente para el Rescate del Campo

La Jornada -
Braulio Carbajal Los bloqueos registrados este lunes en diferentes entidades del país son consecuencia de la falta de respuesta del gobierno ante los múltiples llamados...

