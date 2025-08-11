Hay conflictos para dotar de agua potable en 127 colonias de Puebla: Implan

Hay conflictos para dotar de agua potable a 127 colonias de Puebla como resultado de un crecimiento urbano desordenado, principalmente en la periferia sur del municipio capitalino, de acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan).

El organismo lleva a cabo la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, pues este tiene un rezago de casi 10 años ya que su última actualización se realizó entre 2016 y 2017, proceso en el que detectó graves carencias de agua potable, infraestructura y riesgo ambiental.

Una de las principales razones de las problemáticas descritas es la expansión urbana dispersa pues esto ha generado precariedad de servicios en la periferia, así como amenazas directas contra áreas de valor ambiental como el bosque de Encino de La Calera, el humedal de Valsequillo, la zona de recarga del Acuífero de La Malinche y la Reserva Estatal Sierra del Tentzo.

Jesús Sánchez, director del Implan, señaló que el documento final, el cual será concluido en breve, se trabaja de manera conjunta con áreas como desarrollo urbano, infraestructura, igualdad sustantiva de género, entre otras.

Crecimiento urbano desordenado

En el documento se reconoce que el municipio de Puebla ha sido objeto de un crecimiento urbano disperso y desordenado, pues entre los años de 1980 y 2022 se registraron 112 mil hectáreas de nuevo suelo urbano.

“Alta carencia de infraestructura, equipamientos urbanos y servicios públicos en la periferia por una expansión urbana desordenada (lotificaciones, asentamientos irregulares y grandes conjuntos habitacionales)”, se lee.

En el mismo sentido, el Implan indicó en el análisis que hay ocupaciones de zonas de riesgo tales como asentamientos humanos debajo de líneas de alta tensión y cercanos a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El acelerado crecimiento provocó que haya rezago en cuanto a infraestructura y equipamiento urbano, principalmente en la periferia del municipio en donde el 40 por ciento de frentes de manzana de las juntas auxiliares, no tienen recubrimiento.

Hay más de 68 mil viviendas sin habitar

En contraste, el personal del Implan detectó un despoblamiento del Centro Histórico, en donde entre los años 2000 a 2020, el 45.7 por ciento de los habitantes de este lugar se mudaron a otros sitios.

En general, en el municipio de Puebla hay un alto volumen de vivienda deshabitada, al contabilizarse 68 mil 442 viviendas sin habitar, en el año 2020.

Poblanos destinan entre 1 y 2 horas en el traslado a sus trabajos

Otra de las problemáticas descritas en el documento tiene que ver con un incremento de tiempos y costos de traslado de la población, pues hay promedios de entre 1 y 2 horas de viaje al trabajo.

En el mismo sentido, se detectó una saturación del sistema RUTA, el cual atiende a 176 mil usuarios cada mes.