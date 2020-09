Hay brotes de dengue en Coapan, reconoce su regidora auxiliar de Salud

Tehuacán. Brotes de dengue sufre la población de Santa María Coapan, junta auxiliar de Tehuacán, así lo reconoció la regidora de Salud de esa población, Karina Trujillo Bravo, quien reconoció que se necesitan acciones urgentes para frenar la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de esa enfermedad.

Si bien no pudo precisar un número de casos de dengue, la regidora auxiliar, expuso que son varios, pero no existe un registro exacto porque al igual que con otras enfermedades, como el Covid-19, un porcentaje elevado de personas buscan atención médica particular, por lo cual no entran a las estadísticas.

Indicó que a ella han acudido varios familiares de contagiados para pedir apoyo o una orientación; fue así como se percató de que el dengue tiene fuerte presencia en la comunidad.

Dio a conocer que la junta auxiliar hizo el reporte desde hace varios días a la Jurisdicción Sanitaria 10, a cargo de Hugo Altamirano Díaz, pero no hay una respuesta positiva a la solicitud de fumigación.

La falta de personal, dijo, es uno de los argumentos, lo cual se atribuye al hecho de que existen pocos trabajadores debido a que un porcentaje se encuentra en confinamiento domiciliario por la emergencia sanitaria del coronavirus, lo cual impide atender todas las solicitudes.

Otro problema es que no se cuenta con estadísticas de contagios en la junta auxiliar, por lo cual la regidora solicitó que las personas que contraigan el dengue acudan al Centro de Salud para que se les registre y de esa manera se pueda demostrar que la situación es realmente preocupante.

Con este panorama, expuso, las autoridades auxiliares contemplan actuar con sus propios recursos para emprender una jornada de fumigación, sin embargo, aún no tienen fecha de inicio, debido a que necesitan contar con todo lo necesario.

Karina Trujillo aseveró que es preocupante porque la misma población está inquieta por los contagios que, en estos momentos, ya superan a los contagios por Covid-19, que también mantiene nerviosos a los habitantes de Coapan, debido a que ya se han registrado decesos por esa enfermedad.