Hay alza en la curva de contagios de Covid en Puebla; Barbosa pide no relajar prevención

La Secretaría de Salud registró en las últimas 24 horas 210 nuevos enfermos de coronavirus y se registraron 9 fallecidos.

Actualmente hay 41 mil 66 casos acumulados y 5 mil 289 muertos por el Covid en Puebla.

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que hay 926 casos activos distribuidos en 57 municipios. Del total, 408 están hospitalizados y 74 requieren ventilación mecánica asistida.

Ante la curva ascendente en el número de casos de Covid-19 en la entidad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a la sociedad a no relajarse y comprometerse más para enfrentar a la epidemia.

En videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, el titular del Ejecutivo aclaró que el crecimiento no es exponencial, pero recordó que aún no existen condiciones para regresar totalmente a la normalidad, pues la pandemia todavía no está controlada a pesar de los anuncios de que ya hay una vacuna.

En este sentido, consideró que el proceso de aplicación será complejo, ya que alrededor de 10 millones de mexicanos podrían administrársela mensualmente.

Barbosa Huerta reconoció que será difícil parar nuevamente las actividades económicas en caso de que la entidad regrese nuevamente a semáforo rojo. Por tal razón, también pidió a los empresarios que cumplan con las medidas de prevención para evitar más contagios.

En su intervención, el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez Díaz explicó que Puebla capital y la zona conurbada están en color naranja en el semáforo epidemiológico estatal. Lo anterior, dijo, refiere que existe un riesgo alto de contagio y con un número de casos con tendencia ascendente.

Indicó que las otras cinco regiones están en riesgo medio; es decir, color amarillo y a la baja. En este sentido, reiteró el llamado a reforzar todas las medidas a partir del “Pacto Comunitario” impulsado por el mandatario estatal.

Ante este escenario, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que hay un incremento de contagios de Coronavirus durante el mes de noviembre, sin embargo, aseguró que no es exponencial, por ello, solicitó a la ciudadanía no bajar la guardia en materia de prevención contra el Covid-19.