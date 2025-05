Hay 45 zonas de riesgo por inundaciones en las márgenes del Atoyac y el Aseseca: Boreau

La Dirección de Gestión Integral de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Puebla identificó 45 puntos susceptibles de inundaciones en la capital del estado durante la temporada de lluvias que acaba de iniciar, los cuales se encuentran en las márgenes de los ríos Alseseca y Atoyac, reveló Rubén Borau García, titular de dicha oficina.

Durante la sesión de la Comisión de Protección Civil del cabildo, el servidor público expuso que esos 45 puntos se encuentran en 19 colonias, en las que habitan miles de personas.

Las demarcaciones son Gregorio Ramos (barranca de Manzanilla); La Gloria; Lomas de San Miguel; La Hacienda, primera, segunda y tercera sección; Álamos Vista Hermosa (Barranca Xonacatepec); Adolfo López Mateos y Morelos (cuenca del río San Francisco).

También se encuentran las colonias Lázaro Cárdenas; Alberto de la Fuente; Ampliación Tres Cruces; Reforma Sur y Ampliación Reforma Sur; Santa Cruz Buenavista; Bosques de Atoyac; Mayorazgo; Romero Vargas; Xonacatepec y Naciones Unidas.

Borau García expuso que en estas demarcaciones han hecho un total de 472 notificaciones a igual número de familias respecto al riesgo que corren al vivir en zonas federales.

Borau García expuso que una inundación se genera cuando el agua penetra en bienes inmuebles, con daños de bienes muebles de las personas.

Durante la sesión de este lunes, el secretario de Infraestructura, David Aysa, afirmó que de los 45 puntos susceptibles de inundaciones se determinaron 17 como los más preocupantes para realizar acciones de desasolve.

Se trata del vaso regulador de Puente Negro; el vaso regulador Revolución Mexicana (río San Francisco), Barranca Santuario (colonia Naciones Unidas), barranca Manzanilla (colonia Gregorio Ramos), colonia Miguel Negrete (entre 25 Oriente y Diagonal 34 Sur), colonia La Hacienda (entre el puente de La Margarita y la primaria Hacienda de Guelatao), Ampliación Tres Cruces (entre puente de Municipio Libre y puente Nezahualcóyotl).

Otros puntos que serán intervenidos con estas actividades se encuentran en la colonia Lomas de San Miguel (entre puente Nezahualcóyotl y calle Huemac), barranca Aguililla (Lomas de San Miguel), Tres Cruces (represa ubicada entre Fray de Altamirano y Fran Juan de Zumárraga), colonia Flor de Batavia, ubicada en camino al Batán a un lado de la penitenciaria, colonia El Pedregal (barranca), colonia Toltepec (barranca Anzures) y Barranca San Diego.

El pasado 9 de mayo Alejandro Muñoz Muratalla, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla (Cicepac), informó que un 70 por ciento de las edificaciones en Puebla son autoconstrucciones que están en riesgo frente a un sismo de grandes dimensiones.

En conferencia de prensa precisó que estas construcciones se hicieron sin el respaldo técnico de un especialista, es decir, ingeniero o arquitecto, e incluso el 48 por ciento de estas cuentan con un daño en sus estructuras.

Tanto el presidente del Cicepac como Fernando Peña Fomperosa, integrante del colegio, destacaron que el riesgo de hacer una construcción sin la asesoría correspondiente es que se utilicen materiales de baja calidad o carezca de licencias de construcción.

“Todas estas cuestiones que no pasan por un filtro de profesionales aumentan significativamente la vulnerabilidad de estas viviendas. No afirmamos que estén mal construidas, pero al no haber pasado de las manos de un profesional es posible que no tenga licencia de construcción, lo que es también un filtro que asegura la calidad de las viviendas”.