Hay 35 amparos de ejidatarios vs. estudio de gobierno sobre Flor del Bosque

Miembros de los núcleos ejidales que colindan con Flor del Bosque, aclararon que hay vigentes 35 juicios de amparo contra el estudio técnico mediante el cual el gobierno del estado pretende declarar como reserva estatal la zona boscosa, pues aseguran que dicho análisis “no es propositivo” y tiene errores, como, por ejemplo la bibliografía en la que se sustenta.

Manuel Cano, representante de los campesinos, explicó ayer en entrevista con La Jornada de Oriente, que los labriegos están interesados en que la opinión pública tenga precisión en la información que desde el Poder Ejecutivo se ha brindado sobre el asunto, pues desde la parte oficial se asegura que se tramitaron solo 17 juicios de garantías, de los cuales 15 ya fueron desechados y solo están dos por obtener sentencia, pronosticando que correrán la misma suerte.

Sin embargo, dijo Cano, las autoridades no brindan datos adecuados, pues de entrada omiten mencionar que han sido los ejidatarios de la zona quienes han interpuesto los juicios de garantías y que no han sido 17 sino más del doble, 38, de los cuales solo tres han sido rechazados, el resto se encuentran en revisión en segunda instancia y dos se encuentran aún en primera instancia.

- Anuncio -

No solo eso, Manuel Cano afirma que durante más de dos meses los ejidatarios han solicitado una audiencia con Beatriz Manrique Guevara, pero no han recibido respuesta, por lo que analizan tramitar un nuevo amparo, esta vez porque no se ha atendido su derecho de petición.

Para explicar la posición de los agricultores, Cano hizo llegar a esta casa editorial un documento que se transcribe a continuación:

“En febrero del año pasado apareció publicado en el Periódico Oficial del Estado un Aviso de Disposición de Estudio Técnico Justificativo, con el objeto de declarar como Área Natural Protegida de Jurisdicción Estatal, en modalidad de Reserva Estatal, la zona denominada Flor del Bosque, que incluye parcialmente territorios de los municipios de Puebla y Amozoc, trazando el propio gobierno el polígono que incluye algunos inmuebles de propiedad privada, pero también diversos ejidos, jamás tomados en consideración por dicho estudio.

“Al sentirse afectados los ejidatarios, dado que destinan el uso de la superficie a la siembra y al pastoreo, promovieron un total de 38 amparos contra actos del Congreso, así como del gobernador y de la Secretaría del medio ambiente, de los cuales únicamente tres han sido concluidos

“Sin embargo, el gobernador, informado por la Secretaría del Medio Ambiente, y ésta a su vez, se han encargado de difundir en los medios, omitiendo la calidad de ejidatarios y de tierras afectas al régimen ejidal, que la declaratoria de área natural protegida no ha sido emitida en razón de que se promovieron 17 amparos, de los cuales son únicamente dos los que se encuentran en trámite, lo cual también resulta ser falso, de los cuales únicamente tres se encuentran totalmente concluidos.

“Al respecto, debe aclararse que, en efecto, son únicamente dos amparos los que se encuentran sin resolverse, pero en primera instancia, y los demás que ya agotaron la primera instancia se encuentran en segunda, pues las sentencias en ellos dictadas fueron impugnadas a través del recurso de revisión.

“De manera que no son únicamente dos los amparos pendientes de ser resueltos, puesto que si se añaden los que están en segunda instancia son treinta y tres los amparos pendientes de ser resueltos.

“Bajo el esquema que plantea el gobierno, sus voceros han venido reiterando que no se ha hecho la declaratoria de área natural protegida en el polígono que ellos trazaron de la zona conocida como Flor del Bosque, hasta que no se resuelvan los amparos pendientes, que, según ellos, son únicamente dos”.