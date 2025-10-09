Jueves, octubre 9, 2025
Hay 315 mil personas en riesgo por lluvias en el municipio de Puebla

La cantidad de agua que cayó aumentó en 45%

Más de 315 mil personas habitan en zonas de alto riesgo por lluvias en Puebla; el Comité Tláloc advierte sobre precipitaciones un 45% mayores y notifica a familias en laderas y barrancas.
Al menos 315 mil personas permanecen en situación de riesgo ante las lluvias por habitar en barrancas o en las inmediaciones de cauces
Patricia Méndez

En el municipio de Puebla, al menos 315 mil personas permanecen en situación de riesgo ante la presente temporada de lluvias, por habitar en barrancas o en las inmediaciones de cauces, de acuerdo con un informe presentado este miércoles por el Comité “Tláloc”.

El organismo subrayó que durante el presente año la cantidad de agua pluvial registrada superó en 45 por ciento los promedios reportados en 2023 y 2024, lo que incrementa la exposición y el riesgo de inundaciones o deslaves en amplias zonas urbanas y periurbanas.

En la presentación de su reporte, integrantes del Comité “Tláloc” señalaron que llevaron a cabo acciones preventivas emprendidas contener los efectos de las lluvias.

“Las medidas han sido efectivas, pues hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni traslados a albergues”, sostuvieron durante la presentación.

Durante la conferencia, María Fernanda Salmerón Ruiz, presidenta del capítulo Puebla del Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgos, informó que se actualiza el Atlas de Riesgos de la ciudad, herramienta que no había sido renovada desde 2021. Los avances preliminares apuntan a que “315 mil personas podrían sufrir algún tipo de afectación grave a consecuencia de la temporada de lluvias”.

Por su parte, Francisco Rodríguez Álvarez, secretario de Gobernación, detalló que de junio a octubre de este año se distribuyeron 150 mil notificaciones a igual número de familias. El objetivo, señaló, es alertar “sobre la situación en la que se encuentran sus viviendas, muchas de las que, dijo, anteriores administraciones permitieron que se construyeran en barrancas o laderas de estas, cerca de ríos o de otras zonas susceptibles de inundaciones”.

Destacó que, como medida preventiva, “se limpiaron barrancas, alcantarillas, cruces viales y otras áreas similares, para evitar inundaciones”, y atribuyó a estas acciones los resultados positivos registrados hasta ahora.

En su intervención, David Aysa de Salazar, secretario de Movilidad e Infraestructura, precisó que se invirtieron 100 millones de pesos entre 2024 y 2025 en obras hidráulicas para prevenir inundaciones, “como colectores pluviales para la zona de Amalucan y otro más para el Periférico”. Señaló también que se ha atendido la aparición de socavones, en particular en juntas auxiliares del norte del municipio y en San Pablo Xochimehuacán, para lo que se ha destinado un presupuesto de tres millones de pesos.

Respecto a la prevención y preparación a futuro, María Fernanda Salmerón puntualizó que la actualización del Atlas de Riesgos concluirá en un periodo de seis meses, absorbiendo recursos por 3.5 millones de pesos. Los resultados, afirmó, permitirán identificar situaciones de riesgo no solo por lluvias e inundaciones, sino también por “otros fenómenos climáticos, el paso de tuberías, cables de alta tensión, barrancas, ríos o construcciones vulnerables”.

