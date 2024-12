Hay 2.8 millones de poblanos en EUA, la mayoría radican en LA y NY: Mundo Migrantes

Actualmente hay un promedio de 2.8 millones de poblanos migrantes que radican en Estados Unidos, de los cuales 1.2 millones vive en Los Ángeles, California y casi un millón en Nueva York, estimó Lino León Cruz, presidente de la organización Mundo Migrantes.

En entrevista, al asistir al foro de Movilidad Humana realizado en el municipio de Xoxtla el líder migrante reconoció que hay riesgo de redadas en contra de migrantes poblanos cuando llegue al poder Donald Trump, pero afirmó que los afectados únicamente serían quienes tengan problemas con la ley.

Destacó que la comunidad de poblanos en Estados Unidos es muy grande y está distribuida por diferentes zonas del vecino país del norte.

Ante tal cantidad de poblanos en Estados Unidos, Lino León sostuvo que es necesario más personal en las oficias de atención al migrante poblano en la Unión Americana con el objetivo de resolver problemas de documentación, repatriación de cuerpos y visas humanitarias.

“Solo hay nueve personas que nos representan en las casas Puebla, necesitamos muchas personas más que trabajen”, indicó.

León Cruz afirmó que la comunidad poblana se caracteriza por ser trabajadora y exitosa, por lo que no tiene de qué preocuparse la gente que se dedica a trabajar.

“El presidente DONALD TRUMP no ve colores, si no la negatividad de las personas y solamente tiene que preocuparse aquel que no se porte bien, pero el que respeta las leyes que trabaja y produce seguro se queda”.