Hay 165 mil hectáreas sin sembrar en Puebla; jóvenes venden terrenos, migran o se inmiscuyen en actividades delictivas

En Puebla, 14.73 por ciento de 1 millón 124 mil 581 hectáreas que hay de uso agrícola no se encuentran sembradas; dicha proporción equivale a 165 mil 674 hectáreas, de acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Productores señalan que a los jóvenes ya no les interesa el campo porque no es redituable ni hay apoyos para el mismo, por lo que muchos de ellos ingresan a las filas de la delincuencia o migran.

En el censo se indica que los cinco principales problemas que se enfrentan en la entidad para trabajar el campo, son los altos costos de insumos y de servicios, la baja de precios o disminución de ventas a causa de la epidemia de Covid-19, la pérdida de fertilidad del suelo, inseguridad y escasez de mano de obra.

Pero para los campesinos, la principal dificultad que observan y que no está en los primeros lugares de las reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es la falta de apoyos, debido a que no se han incluido cultivos como la pitahaya o pitaya en programas como el del Sembrando Vida y a que los recursos se quedan entre los delegados gubernamentales.

Ello ha derivado en el abandono de hasta 40 por ciento de las tierras que anteriormente se sembraban. Además, la población que todavía trabaja los terrenos ha ido envejeciendo, mientras que las nuevas generaciones han vendido los predios que les heredaron y han optado por migrar, trabajar como jornaleros o inmiscuirse en actividades delictivas.

De acuerdo con el Inegi, 71.8 por ciento de los productores del estado de Puebla está por arriba de los 45 años y solo 28.1 por ciento está por debajo de esta última edad y los 18 años.

Denuncian exclusión del programa Sembrando Vida

Rolando Aguilar, presidente del Consejo Regional de la Nación Popoloca Nguiva Ngigua Ngwa, refirió que en la Mixteca poblana, la zona más árida y carente de agua del estado de Puebla, no tienen condiciones económicas ni ambientales para trabajar el campo, por lo que hasta 40 por ciento de las tierras ya no son cultivadas.

Señaló que el recurso hídrico es escaso no solo porque llueve menos sino porque grandes empresas, sobre todo trasnacionales, extraen grandes volúmenes del líquido.

Es una competencia desigual, dijo, puesto que las mismas cuentan con pozos de hasta 16 pulgadas, mientras que para abastecer a los pueblos son de apenas dos pulgadas por segundo.

Las bajas ganancias son también un factor que desalienta a las nuevas generaciones, derivando en que especies nativas de pitaya, pitahaya, guamúchil o ciruela estén desapareciendo; mientras que el maíz, frijol y calabaza cada vez tienen menor producción porque en su mayoría dependen de la temporada de lluvias.

Apuntó que los campesinos mixtecos son víctimas de exclusión porque el programa Sembrando Vida contempla solo cultivos como el café o arboles maderables que no se dan en sus terrenos, por las mismas condiciones climáticas y de suelo.

“Nosotros les decimos al gobierno: ustedes denos alternativa. Le dijimos al gobierno estatal y al federal, le dijimos al delegado del bienestar: oye, es una mentada de madre que en la Sierra Norte valides el café y valides los árboles maderables. ¿Nosotros cómo vamos a sembrar café? ¿Cómo vamos a sembrar árboles maderables? Debe de entrar en el programa Sembrando Vida pitaya, pitahaya, guaje, lo que se da en nuestras tierras de la Mixteca y ellos no lo contemplan. Son falsos en la Secretaría del Bienestar, tanto federal como estatal”.

Rolando Aguilar agregó que en esa zona del territorio poblano, gran parte de los campesinos todavía trabajan con yuntas de caballo o burros porque no han sido beneficiarios de programas para la adquisición de tractores.

Jóvenes venden terrenos; prefieren ser jornaleros o unirse a la delincuencia

Solo tres de cada 10 jóvenes de la región de Ciudad Serdán laboran en el campo, pero lo hacen como jornaleros, mientras que el resto busca trabajo en municipios más grandes, migran a Estados Unidos o se involucran en actividades ilícitas que los han llevado a la muerte.

Las tierras que les heredaron sus padres o abuelos las han vendido a acaparadores de las mismas, a un precio de alrededor de 1 millón de pesos por hectárea, y prefirieron irse a trabajar con los mismos compradores de los terrenos por entre 100 y máximo 200 pesos al día, sin prestaciones de ley, alimentos ni bebidas.

Así lo indicó Duna María Ramos Pérez, integrante de la Unión de Productores de Maíz del Valle de Serdán, quien añadió que todo eso es generado porque no es redituable el campo y la falta de apoyos gubernamentales para el mismo.

“Ya no quieren trabajar, muy pocos andan trabajando y hasta eso de jornaleros, porque las tierras de sus padres ya las vendieron a acaparadores. Se van a ciudades o municipios grandes a tratar de trabajar, se meten en otras cosas negativas, piensan que con eso se van a ganar mucho dinero, ha habido muchas bajas, desvividos allá”.

Agregó que los jóvenes incluso han creado grupos de jornaleros que van trabajado con los poseedores de grandes extensiones de terrenos. De quienes todavía conservan sus predios, estimó que en su mayoría son gente de 45 años para arriba.

En Puebla, de acuerdo al Inegi, hay 1 millón 952 mil 99 jornaleros, que son trabajadores por tiempo determinado, que pueden ser contratados por uno o más patrones durante el año y que cobran una remuneración por jornada de trabajo, denominada jornal

Duna María Ramos añadió que los jóvenes se desalientan al ver situaciones como la actual, en la que el kilogramo de maíz ronda en solo 5 pesos y aunque los productores han pugnado para que por lo menos sea de a 8 pesos, no lo han logrado.

Por todo ello y porque precisamente los acaparadores de tierras se han enfocado en la producción de hortalizas, estimó que la producción de maíz, frijol, haba y calabaza ha reducido hasta 33 por ciento en Serdán y municipios aledaños como Palmar de Bravo.

Este último, forma parte del llamado “triángulo rojo”, donde anteriormente había alta incidencia de “ordeña” de ductos de Pemex y ahora persiste el robo a transportista y de vehículos, lo cual a su vez explica por qué los jóvenes se inmiscuyen con facilidad en las actividades fuera de la ley.

Campesinos, orillados a rentar terrenos con riego y a dejar de producir cebada

Campesinos han tenido que recurrir a la renta de terrenos con riego o ir a “medias” con los propietarios de los mismos, para poder producir alimentos para autoconsumo y venta.

Es el caso de Marcela López Centeno, originaria de San Luis Temalacayuca, comunidad del municipio de Tepanco de López, quien dijo que han tenido que recurrir a esta alternativa porque cada vez se produce menos de temporal.

“Sembramos, pero no da por falta de agua, no tenemos agua, entonces unos vecinos que tienen tierra con riego, vamos a rentar, a medias, vamos a la mitad, ahí se reparte”.

La falta del recurso hídrico ha generado que deje de cosechar cebada porque es la que más agua requiere. Por ahora está enfocada en maíz criollo, de colores azul, rojo y lila, pues no quiere que se pierdan estas variedades, así como calabaza, haba, frijol y trigo.

A sus 60 años, lucha por seguir con sus actividades agrícolas, en las cuales fue inmersa por sus padres y abuelos desde que tenía cinco años de edad.

Este mismo amor por la tierra ha tratado de transmitirlo a su hijo, pero reconoce que lo tiene que obligar porque no es de su interés trabajar en el campo.

Organizaciones campesinas, sin lucha

En Puebla han desaparecido o mantienen baja su actividad las organizaciones campesinas que en antaño eran combativas.

Una de las que tuvo mayor presencia en la entidad, en la década de los 70 fue la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que estuvo encabezada por Doroteo Fernández de Lara.

Llegó a tener alrededor de 600 mil agremiados y uno de sus mayores logros fue la toma de 38 haciendas, cuyas tierras se repartieron a campesinos, recordó David Caro Ontiveros, integrante del Movimiento Comunista Mexicano.

José Rodríguez, conocido como “Pepe Marchas”, originario de Tlachichuca, también fue un personaje icónico dentro del movimiento campesino, pues organizó una protesta que obligó al gobierno federal a entregar los latifundios. Además, fue promotor de una cuenca lechera en Tecamachalco, cuyo modelo de operación se replicó en la Comarca Lagunera y fue ejemplo para rusos y brasileños.

Otra organización que destacó fue la Unión General de Obreros y Campesinos Mexicanos (UGOCM-Roja), en la Sierra Norte, la cual promovía el reparto de tierras y semillas, así como créditos.

Ambas organizaciones y los líderes, han muerto, así como la lucha de las mismas.

Una de las que sí persiste es la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZV), encabezada por Concepción “Concho” Colotla, quien entre sus mayores logros, junto con el abogado (ya fallecido) Teodoro Lozano, fue detener el proyecto Millenium, que formaba del Plan Puebla Panamá y que implicaba el despojo de tierras de los campesinos.

En septiembre de 2002 el entonces gobernador priista Melquiades Morales Flores anunció la cancelación del citado proyecto.

Actualmente “Concho” mantiene un bajo perfil, pero surge cuando se le necesita.