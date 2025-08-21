Hay 13 fachadas en el Centro Histórico que representan trampas mortales en caso de sismo: Colegio de Ingenieros

En el Centro Histórico hay por lo menos 13 fachadas de casonas que representan una trampa mortal para los transeúntes en caso de un sismo, de acuerdo con un estudio que el Colegio de Ingenieros realizó.

Jóvenes que realizan prácticas profesionales en el organismo revisaron un total de 399 fachadas que se encuentran distribuidas en 20 manzanas de la zona Poniente del Centro Histórico, de las cuales 13 tienen un índice de vulnerabilidad alto por falta de mantenimiento, entre otras razones.

Las casonas en cuestión se encuentran sobre las calles 2 Sur, 11 Poniente, 9 Poniente-Oriente 7 Oriente y 3 Oriente, según se indica en el informe que el Colegio presentó este miércoles.

Joaquín Lozano, quien coordinó el análisis, indicó que el estado en el que se encuentran las fachadas de las casonas en cuestión representan un riesgo latente, principalmente durante un sismo, pero también podrían colapsar por las lluvias.

Detalló que no fue posible analizar la estructura de todos los inmuebles pues para ello se requeriría autorización por parte de los propietarios, sin embargo, mencionó que se presume que el estado de esta también está en malas condiciones.

En su oportunidad, el Miguel Alejandro Muñoz Muratalla, quién preside el Consejo Directivo del Colegio, indicó que el estudio será entregado a las autoridades para que tomen previsiones en materia de Protección Civil.

Señaló que el Centro Histórico de Puebla tiene más de 2 mil 600 construcciones, por lo que el estudio solo abarca el 16 por ciento de los inmuebles, sin embargo, el Colegio continuará con el análisis de estos en los siguientes meses.