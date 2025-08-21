Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Hay 13 fachadas en el Centro Histórico que representan trampas mortales en caso de sismo: Colegio de Ingenieros

El informe será presentado a las autoridades para que tomen previsiones

En el Centro Histórico hay fachadas de casonas que son una trampa para los transeúntes, de acuerdo con un estudio del Colegio de Ingenieros
En el Centro Histórico hay fachadas de casonas que son una trampa para los transeúntes, de acuerdo con un estudio del Colegio de Ingenieros Foto ES IMAGEN
Patricia Méndez

En el Centro Histórico hay por lo menos 13 fachadas de casonas que representan una trampa mortal para los transeúntes en caso de un sismo, de acuerdo con un estudio que el Colegio de Ingenieros realizó.

Jóvenes que realizan prácticas profesionales en el organismo revisaron un total de 399 fachadas que se encuentran distribuidas en 20 manzanas de la zona Poniente del Centro Histórico, de las cuales 13 tienen un índice de vulnerabilidad alto por falta de mantenimiento, entre otras razones.

Las casonas en cuestión se encuentran sobre las calles 2 Sur, 11 Poniente, 9 Poniente-Oriente 7 Oriente y 3 Oriente, según se indica en el informe que el Colegio presentó este miércoles.

Joaquín Lozano, quien coordinó el análisis, indicó que el estado en el que se encuentran las fachadas de las casonas en cuestión representan un riesgo latente, principalmente durante un sismo, pero también podrían colapsar por las lluvias.

Detalló que no fue posible analizar la estructura de todos los inmuebles pues para ello se requeriría autorización por parte de los propietarios, sin embargo, mencionó que se presume que el estado de esta también está en malas condiciones.

En su oportunidad, el Miguel Alejandro Muñoz Muratalla, quién preside el Consejo Directivo del Colegio, indicó que el estudio será entregado a las autoridades para que tomen previsiones en materia de Protección Civil.

Señaló que el Centro Histórico de Puebla tiene más de 2 mil 600 construcciones, por lo que el estudio solo abarca el 16 por ciento de los inmuebles, sin embargo, el Colegio continuará con el análisis de estos en los siguientes meses.

Temas

Más noticias

Internacional

Moviliza Israel a 60 mil reservistas para ‘tomar’ Gaza

La Jornada -
Afp Jerusalén. El ministro israelí de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó el plan para tomar Ciudad de Gaza y ordenó movilizar a 60 mil reservistas, mientras los mediadores...
Internacional

Dron ruso ingresó y explotó en nuestro territorio, acusa Polonia

La Jornada -
Afp Varsovia. Polonia afirmó el miércoles que un dron militar ruso entró en su espacio aéreo y explotó en tierras de cultivo al este del país...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Puebla fortalece seguridad: 3 mil 902 auxilios atendidos y 103 detenidos en una semana

Patricia Méndez -
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, destacó en conferencia de prensa los avances recientes en materia de seguridad y la importancia de...
00:01:14

No hay permisos para que los ambulantes se instalen afuera del estadio o en el Centro Histórico: Rodríguez

Patricia Méndez -
No hay permisos por parte de la administración municipal para que comerciantes informales se instalen en los alrededores del Estadio Cuauhtémoc y el Centro...

Liberación femenina, monólogo de reflexión sin géneros, alista nueva función

Paula Carrizosa -
Liberación femenina como un cuestionamiento sobre las libertades, aparentes o no, conseguidas por las mujeres. También, como un llamado para sentir orgullo por lo...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025