Hasta ocho horas sin alimentos ni líquidos pasa el personal de salud que atiende a pacientes con coronavirus

Tehuacán. Violeta, Marisol y Yadira están desde hoy en el área de atención a pacientes con Covid–19, en el Hospital General de Tehuacán, si tienen suerte y hay pocos pacientes, sus turnos serán de cuatro horas, pero si no, tendrán que trabajar ocho horas seguidas, porque así lo exige el trabajo.

El Hospital General es uno de los asignados por el gobierno del estado para atender los casos de Covid–19, ahí el personal se asigna por semana, en grupos de siete a ocho personas, entre médicos, intendentes, camilleros y enfermería, el equipo de Marisol, Yadira y Violeta estará ahí desde este lunes.

Las tres son enfermeras y para ellas entrar a turno coronavirus implica grandes sacrificios tanto físicos como emocionales, ya que deben dejar de a su familia durante tres semanas, es un acto de amor y responsabilidad por el temor de contagiarse en el trabajo y llevar la enfermedad a los suyos.

Desde este día solo podrán hablar y ver a sus hijos por el teléfono celular, prefirieron rentar un departamento donde estarán juntas, hasta que el riesgo se elimine. Esta es la segunda ocasión que entran a turno, saben que les esperan días difíciles y a ello se suma el temor de adquirir el coronavirus.

Yadira deja en casa a dos menores, el más pequeño apenas de un año seis meses; Marisol y Violeta también dejan a sus pequeños en casa, es para ellas la parte más difícil de este trabajo que les toca desempeñar, pese a lo cual deben dar su mejor esfuerzo para hacer menos dolorosa la estancia de los pacientes.

“Siempre soy amable con los enfermos porque pienso que algún día yo estaré en esa cama por alguna enfermedad y me gustaría que quien me cuide sea alguien que me trate bien”, señaló Violeta al manifestar que su primera semana en esa área del hospital fue difícil, pero gratificante porque ayudaron a personas que se encontraban totalmente solas, ya que esa enfermedad no permite que los familiares acompañen a los pacientes, por el alto riesgo de contagio.

El turno en zona Covid empieza en ayunas, debe ser así porque no pueden probar alimentos ni líquidos y tampoco ir al baño durante todas las horas que permanecen en activo, esto lo hacen tras colocarse todo el equipo, que incluye uniforme especial, overol, guantes, goggles, gorro, cubrebocas, careta y tres pares de guantes. “Si con un solo guante cuesta encontrar las venas, imagínate con tres, se pierde sensibilidad y los goggles impiden ver bien, es muy difícil” destacó Marisol.

Con todo ese equipo encima se deshidratan rápidamente, llegan a sufrir sofocación “te cansas, te fatigas, tienes sed, tienes hambre, pero no puedes hacer nada de eso hasta que sales de ahí”, detalló Marisol al resaltar que todas sufren hipoxia en algún momento, porque respiran todo el tiempo con el cubrebocas puesto, además no pueden tocarse la cara.

Por ello aunque cuando salen del turno tienen hambre, lo que más desean es hidratarse, porque todo el equipo les hace perder muchos líquidos. Una semana bajo esa presión de trabajo las deja exhaustas, manifestó Violeta, quien explica que también lidian con la incomodidad del equipo que les deja el rostro marcado por la presión que ejercen los goggles, la careta, los guantes y todo lo demás.

Adentro la sana distancia no existe, el personal de enfermería debe aplicar medicamentos, bañar a los pacientes, cambiarlos, asear las camas y darles ánimo, a quienes aún están conscientes hasta les prestan sus teléfonos para que puedan hablar con sus familiares, resaltaron.

Es indignante, totalmente inaceptable, reprochan, el hecho de que “todo ese esfuerzo no sea valorado por la gente que hasta se atreve a decir que aquí los matamos, ¿ cómo los vamos a matar? Nosotras estudiamos para salvar vidas, no para matar, no es justo”, manifestó Violeta.

Las tres coincidieron en que está es la experiencia más dura que les ha tocado vivir, por todo lo que deben aguantar, pero también por todo lo que les toca vivir con los pacientes, a quienes tratan de acompañar lo mejor posible, porque saben que en cualquier momento pueden morirse.

Y sí, se mueren, el coronavirus mata, “no es un invento, no, nada de eso, por eso nos da mucho enojo ver a toda la gente en la calle sin cuidarse, porque no se dan cuenta que se pueden contagiar y llevar la enfermedad a sus familiares, a sus papás o a sus abuelitos que tienen más riesgo de morirse”, dijo Marisol.

Cuando muere un paciente, el manejo del cuerpo es especial, se debe cubrir totalmente con plástico adherente, hay que ponerle varias capas. Ese no es trabajo sencillo, se necesitan por lo menos cuatro personas y más de una hora de labor intensa, para evitar que se escapen los líquidos.

Se encuentran con la muerte cara a cara, pero esta forma de morir es diferente, en estas salas del hospital las personas sufren mucho y no tienen no una mano familiar a la cual aferrarse, la plática con ellos es difícil porque se les dificulta respirar, hay dolores todo el tiempo y cuando el problema se agrava hay que ponerles el respirador, algunos no resisten, “en muestro primer día se murió un paciente, nos dolió mucho”, recordó Yadira.

Ellas saben mejor que nadie que el coronavirus no es exclusivo de los adultos mayores; ya les tocó atender a una niña de 13 años, en ese caso decidieron que una de ellas fuera la única en acercarse a la menor para evitar ponerla en mayor riesgo, logró salir airosa del coronavirus, pero su estancia fue muy difícil, necesitaba a sus padres todo el tiempo y no fue posible darle esa facilidad.

Por eso, porque no hay nadie inmune a este mal y porque hay el peligro de que todos los esfuerzos que ellas pasan no sean suficientes para atender a todos las personas que se contagien, la petición de las tres es que la gente tome en serio este problema se salud, actos con verdadera seriedad.

El coronavirus es totalmente desconocido, cada cuerpo reacciona diferente, alguien puede estar poco afectado, hablando sin mucha dificultad y en una hora agravarse al grado de requerir ventilación, según detallaron.

Se llevan consigo cada alegría de cada paciente dado de alta, pero también la tristeza de los que pierden la batalla; saben que cada día es un reto para ellas, el peligro del contagio está presente en todo momento, por eso deben cuidar todos los detalles durante sus turnos, desde ponerse todo el equipo hasta quitarse el último guante.

Recurren a la charla, las bromas, las anécdotas agradables para sobrellevar el estrés en el turno, pero definitivamente “llega un momento en el que ya lo único que queremos es que se termine todo”.

Lo más doloroso para ellas es dejar a su familia, no poder llegar a su casa para ayudar a sus hijos con sus tareas o para arrullar a los más pequeños, negarles un abrazo a sus padres o a sus parejas y conformarse con darles las buenas noches a través de teléfono celular, coincidieron las tres.

La gente ignora todo lo que ellas hacen para atender a los enfermos de coronavirus, y aunque Marisol tuvo la satisfacción de recibir hasta una cortesía de alimentos de una pizzería, porque es enfermera; Yadira no ha tenido esa suerte, a ella le ha tocado lidiar con las miradas de rechazo en el transporte público y hasta la negativa de los conductores a darle el servicio.

Debajo del cubrebocas sonríen constantemente durante la entrevista, se definen como mujeres alegres, optimistas, de buen carácter; saben hacer su trabajo, en esa tarea ponen lo mejor de ellas.

¿Están listas para entrar nuevamente al área Covid?, se les preguntó al fin de la entrevista; se miraron y sonrieron con nerviosismo para responder “pues… tenemos que entrar… estamos listas”.