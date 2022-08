“Hasta las últimas consecuencias la impugnación de morenistas en Atlixco”, militantes; filtran nombres de los nuevos consejeros de ese partido

Atlixco. Mientras sigue el trámite de la impugnación local aceptada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en contra de los resultados de la elección de Consejeros en este 13 Distrito con cabecera en Atlixco, aparecieron en las redes sociales los nombres de los 10 militantes ganadores y quienes formarían parte de ese partido a nivel nacional.

De acuerdo con la versión de integrantes del grupo llamado Los Fundadores de Morena, integrado en su mayoría por lopezobradorista, quienes la semana pasada ofrecieron una rueda de prensa en el zócalo de esta ciudad para denunciar presuntas anomalías en la jornada referida, Enrique Medina seguirá “hasta las últimas consecuencias” con el expediente interpuesto ante las vías legales e institucionales.

“No deseamos estar rebasados políticamente por un grupo no identificado con los principios de la Cuarta Transformación (4T). Los ideales pregonados por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de no robar, no mentir y no traicionar deben ser más vigentes aquí en Atlixco tras el desastre de aquel sábado para elegir a los Consejeros”, abundó Lorenzo Molina, uno de los afectados.

Datos oficiales de la CNHJ de Morena indican la documentación entregada por el propio Medina en contra del proceso de votación de Consejeros del 13 Distrito tiene como argumentos “acarreo de personas y la manipulación de programas sociales y de credenciales de elector de parte de funcionarios de la Comuna a favor de ciertos personajes cercanos a la presidente municipal”.

En tanto, este martes en las redes sociales corrió una lista de 10 nombres, cinco mujeres y cinco hombres, quienes presuntamente ocuparían ya un lugar en el consejo nacional de Morena en representación de esta demarcación geográfica.

En el caso de las primeras aparece en el lugar uno Juana Marmolejo con mil 532 votos, proveniente de Izúcar de Matamoros. Después Verónica Arellano de mil 284 y actual Secretaria General del ayuntamiento de Atlixco. Y del tercero al quinto es para Zury Luna, Minerva García y Lucía Martínez.

De los hombres, la primera ficha pertenece a Antonio Soriano, presuntamente alguien muy cercano al edil priista de Huaquechula Raúl Marín. El segundo boleto es de Juan García Martínez, el Tesorero de Atlixco. Y éstos son los tres últimos escaños: Javier Santiago Reyes, Edgar Felipe Rendón y Alexis Daniel Rosario Piedra.