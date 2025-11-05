Miércoles, noviembre 5, 2025
Hasta en 1.5 pesos se venden prendas de vestir de segunda mano en el tianguis de “La Curva”

La venta de ropa usada es la principal actividad del lugar

Hasta en 1.5 pesos se venden prendas de vestir de segunda mano en el tianguis de “La Curva”
Patricia Méndez

Hasta en un peso con cincuenta centavos, se pueden comprar prendas usadas de vestir en el tianguis de “La Curva” ubicado en San Ramón, las cuales se venden sin algún filtro de sanidad.

La comercialización de ese tipo de productos es el principal sustento del mercado, aunque en este es posible encontrar puestos que venden productos de la canasta básica, estos son los menos.

En el lugar todos los días se instalan alrededor de 500 comerciantes, los cuales serán próximamente reubicados en el nuevo mercado de San Ramón que construyeron los gobiernos estatal y municipal, el cual cuenta con 120 espacios –menos de la mitad.

La Jornada de Oriente llevó a cabo este martes un recorrido por el lugar mediante el que fue posible observar que, en promedio, tres de cada cinco puestos que hay en el tianguis, conocido como “La Curva”, venden ropa de segunda mano en costos que van desde los 10 pesos y hasta los 50 pesos, dependiendo del tipo de prenda, por ejemplo, ropa interior, pantalones, blusas, suéteres, chamarras, etcétera.

En algunos de los puestos es posible comprar bolsas “jumbo” –de gran tamaño–, las cuales tiene alrededor de 200 prendas, en un costo total de 300 pesos a fin de revenderlas, por lo que el costo de cada una de estas sería de un peso con cincuenta centavos.

Los vendedores explicaron a quien esto escribe que las pacas de ropa se obtienen de tianguis de la Ciudad de México o del mercado informal que se instala diariamente en San Isidro, en donde también puede encontrarse artículos similares.

Los puestos se encuentran a pie de carretera, en donde se colocan mesas y lonas de manera improvisada, desde temprana hora y aproximadamente hasta las 5 de la tarde, en donde la ropa se coloca, incluso también en el suelo, ya que los compradores la revisan detalladamente por lo que esta queda desordenada.

Algunos compradores consultados por esta reportera, mencionaron que acuden al tianguis porque es fácil encontrar prendas de todo tipo en costos que van desde los 10 pesos, lo que no ocurriría en las tiendas formales.

Los puestos de venta de ropa son acompañados por otros espacios en los que se comercializan productos de despensa, verduras y frutas, aunque estos son los menos. Sus propietarios mencionaron que, al no haber tanta competencia, sus ganancias son buenas, según consideraron.

En el mismo tianguis, que representa ya una tradición en el lugar, se encuentran otros puntos en los que se venden refacciones, tanto nuevas como usadas, de bicicletas, sin que se tenga certeza de su legal procedencia.

En algunos otros espacios se venden refacciones para lavadoras, estufas, sanitarios, tuberías, así como aparatos electrónicos nuevos o de uso, como pantallas, bocinas, estéreos para vehículos, y otras refacciones automotrices, licuadoras y hornos de microondas.

Desde enero pasado el ayuntamiento de Puebla inició la construcción del nuevo mercado de San Ramón, con el fin de reubicar a los comerciantes del tianguis de “La Curva”, adheridos, principalmente, a Antorcha Campesina, el cual está próximo a ser inaugurado.

En días recientes, el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, comentó que el tianguis tendrá alrededor de 120 locales, cifra que contrasta con la cantidad de vendedores que se instalan en el mercado referido.

