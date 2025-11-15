Hasta el próximo año decidiré si me vuelvo a presentar de candidato en 2027, afirma Eduardo Rivera

Hasta el próximo año decidiré si me vuelvo a presentar de candidato a 2027, respondió Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de la ciudad de Puebla, a la invitación que le hizo el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para sumarse al partido naranja y en su caso ser candidato de este partido político.

Tras asistir al primer informe de actividades del senador Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, Rivera Pérez enfatizó que actualmente permanece en el Partido Acción Nacional (PAN), donde cumple funciones de dirección nacional. No obstante, reconoció las coincidencias políticas que comparte con los dirigentes de Movimiento Ciudadano, entre los que mencionó a Dante Delgado, Clemente Castañeda y Luis Donaldo Colosio.

Rivera destacó la importancia de mantener el diálogo en el contexto político nacional, subrayando que “en este país están quienes apoyan el régimen y quienes discrepan”. Como parte de sus reflexiones, indicó que aún resulta prematuro definir una candidatura y que “en 2026 se considerará la posibilidad de participar en las elecciones de 2027”.

El político poblano reiteró estar enfocado en sus responsabilidades como integrante de la dirigencia nacional del PAN, sin cerrar la puerta a encuentros respetuosos con miembros de otras fuerzas políticas. Rivera valoró la cortesía de la invitación recibida, y consideró que la democracia se fortalece con el debate plural. Afirmó también su compromiso por continuar trabajando “por Puebla y México”.

En relación a las estrategias electorales, Rivera añadió que, aunque no existe alianza prevista entre el PAN y Movimiento Ciudadano para 2027, ambos partidos coinciden en su rechazo a las actuales políticas del partido Morena. Puntualizó que la decisión sobre su candidatura será tomada con base en el trabajo y el entorno político el próximo año.