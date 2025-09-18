Hasta el 27 de septiembre en diversas sedes de Puebla se realizará Cinetekton

Hasta el 27 de septiembre, en diversas sedes del Puebla, se realizará la undécima edición de Cinetekton, festival internacional de cine y arquitectura cuya selección filmes pone especial atención a las producciones realizadas en Puebla.

Presentado como “un proyecto cultural que se dedica a la divulgación, formación y promoción de la cinematografía local, nacional e internacional”, el festival también pone el diálogo sobre el urbanismo, la movilidad, la arquitectura, el espacio público y la ciudad.

Por tanto, se indica en su sitio web, uno de sus principales valores está en lograr el acercamiento a las diversas audiencias a los festivales, la problematización de la ciudad y la promoción cultural.

Se señala además que en su edición 2025, el festival es ahora “un proyecto más amplio en su propuesta programática, que busca la diversidad de contenidos, formatos y formas”, en la idea de “alcanzar más cine y enriquecer la experiencia cinematográfica con la comunidad”. Además de la exhibición se aclara que Cinetekton trabaja en dos vertientes: la formación de públicos y la descentralización de la formación especializada.

En la Cinemateca Luis Buñuel, por ejemplo, se exhibirán más de 20 funciones gratuitas del 18 al 26 de septiembre. La selección de filmes reúne largometrajes y cortometrajes documentales y de ficción, realizados en México, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, España y Georgia, entre los que se encuentran programaciones especiales de producciones poblanas, así como algunas otras destinadas para niñas y niños.

Entre los títulos que se proyectarán en la cinemateca, ubicada en la 5 Oriente número 5, en el Centro Histórico, está Las ruinas nuevas, Naranjos 9/19, Concierto para otras manos, Andrómaco, Empezar a vivir y Nómadas de la 57, por mencionar algunos.

La edición 11 del festival se llevará a cabo del 17 al 27 de septiembre en otras sedes como Cinema Musa, el Centro Cultural “El Callejón del Gañán”, Patio Cine, Cinema Interestelar, la Alianza Francesa, y el Teatro de la Ciudad; en este último se realizará la función de clausura. Además, la programación se extenderá a otros municipios, como en Cine Inminente de Tehuacán.

La función inaugural estuvo a cargo de #Rats, escrito y dirigido por Carlos Trujano, el primer largometraje poblano beneficiado por el programa de Fomento al cine mexicano, el Focine, para la producción de óperas primas de escuelas de cine para Cinema Universidad.

#Rats se estrenó en el Festival Internacional de cine Ícaro, en Guatemala, y formó parte de la edición 24 de Macabro, festival internacional de cine de horror de la Ciudad de México. En él, aparece Miguel Ángel, un tenor de clase media que es víctima del robo de sus ahorros que utilizaría para asistir a la audición del programa Futuro de ll’opera. Al denunciar el robo con pruebas que él mismo consigue, no pasa nada por no tener dinero para hacer avanzar la denuncia. Fastidiado, crea con sus amigos de toda la vida, #RATS, donde suben videos de delitos para llamar a la justicia desde la sociedad, mismo que logra alcances inesperados. En un sistema invadido por la corrupción, tendrá que decidir si convertirse en una de las ratas que aborrece o si quiere continuar su camino para sobresalir haciendo lo que ama, cantar.

La cartelera completa de Cinetekton está disponible en https://sites.google.com/view/cinetekton .