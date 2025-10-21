Martes, octubre 21, 2025
Hasta dentro de 13 años se pagará la deuda de 2 mil 649 mdp del SOAPAP: Gaytán 

Afirmó que para lograr esa meta se acordó con Concesiones Integrales aumentar la contraprestación anual que da la empresa al organismo del 5 al 10 por ciento

Efraín Núñez

En 13 años se cubrirá la deuda histórica del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) que asciende a más de 2 mil 649 millones de pesos, estimó Gustavo Gaytán Alcaraz, director del organismo.

Consulta: Se le da de plazo hasta 2027 a Concesiones para cumplir con saneamiento y calidad en servicio de agua

Quien lleva en el cargo desde el año 2014 afirmó que para lograr esa meta se acordó con Concesiones Integrales aumentar la contraprestación anual que da la empresa al organismo del 5 al 10 por ciento de sus ingresos anuales.

El servidor público recordó que el origen de la deuda histórica del SOAPAP fue el Plan Integral de Angelópolis ejecutado por el exgobernador Manuel Bartlett Díaz. Manifestó que con dicho crédito de Banobras se construyó la infraestructura hídrica de San Andrés, San Pedro y Cuautlancingo en la Reserva Territorial Atixcáyotl.

“En estos 11 años se pagaron 812 millones de pesos del gobierno del estado. La deuda era mucho más alta, hoy es de 2 mil 649 millones de pesos. Estimamos que se cubra en un plazo máximo de 13 años”, apuntó.

Expuso que en los acuerdos modificatorios la empresa se comprometió a alcanzar un flujo de ingresos totales de mil 450 millones de pesos, lo que subirá el pago de la contraprestación de Concesiones Integrales al Congreso del estado.

También se planteó que 80 por ciento de los ingresos por saneamiento que hacen los municipios, que en la actualidad ascienden a 148 millones de pesos, formen parte del patrimonio del SOAPAP para pagar estas deudas.

Puedes leer: Aprueba el Congreso del estado la petición de Delfina Pozos para que los responsables del agua comparezcan cada cuatro meses

