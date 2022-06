Hasta cinco años de cárcel para notarios corruptos, aprueba Congreso en comisiones

El Congreso local aprobó en comisiones una reforma enviada por el gobierno de Puebla que propone hasta cinco años de prisión y una multa que puede llegar a los 48 mil 110 pesos para los notarios públicos que incurran en actos de corrupción como lo es consentir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El dictamen se turnó al pleno para que sea sometido a votación del resto de los diputados en la sesión ordinaria del jueves próximo, donde cuenta con los apoyos suficientes para que las disposiciones planteadas sean una realidad.

El proyecto ingresó al Congreso el 8 de junio de pasado y en éste se expresa que “resulta de gran importancia que los notarios públicos lleven a cabo sus funciones en estricto apego a los principios de certeza y seguridad jurídica”.

- Anuncio -

“Una actuación notarial deficiente –se expone en la iniciativa– puede derivar en actos sustancialmente viciados, lo cual se traduce en la comisión de faltas administrativas y delitos”.

El dictamen propone de uno a cinco años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para sancionar, entre otros supuestos, la omisión de identificar dentro del Instrumento Notarial la forma en que se pague la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, cuando tengan un valor igual o superior a 1.3 millones de pesos.

El gobierno del estado aseguró que la medida es necesaria porque existen notarios que ya están incurriendo en esa omisión, “lo que puede derivar en un incremento en las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

El dictamen también sugiere penalizar el no desempeñar personalmente sus funciones y su actividad notarial, así como actuar en folios que no fueron autorizados por la autoridad notarial o que los mismos no tengan una secuencia y se ejecuten sin el conocimiento de la autoridad notarial.

Otra conducta que se pretende frenar es el provocar dolosamente la nulidad de un instrumento o testimonio y causar daño o perjuicio directo a los prestatarios o destinatarios; el impedir que se lleven a cabo las visitas ordinarias, extraordinarias, inspección o especiales; e incumplir con el pago de los impuestos y derechos que se otorguen conforme a la normatividad aplicable.

La reforma se propone al Código Penal de Puebla y se dictaminó como procedente en el interior de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales, por unanimidad de votos.