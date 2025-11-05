Miércoles, noviembre 5, 2025
NoticiasEstado

Hasta ahora, reducida la deportación de poblanos por el gobierno de Trump; van 7 mil

Anuncia Armenta comedores populares en NY, Nueva Jersey y Passaic

De enero a octubre de este año, un total de 7 mil 150 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos a Puebla.
Yadira Llaven Anzures

De enero a octubre de este año, un total de 7 mil 150 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos a Puebla, como resultado de las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump.

Sin embargo, el número de poblanos que han regresado a su estado natal es menor, en comparación con la estadística de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) del gobierno de México.

En 2022, un total de 10 mil 942 poblanos fueron deportados de Estados Unidos; en 2023, superaron los 14 mil 512 y, en 2024, 7 mil 488 paisanos retornaron al país.

El titular del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), David Espinoza Rodríguez, informó que este martes hay elecciones en Nueva York, Nueva Jersey y Seattle, y podrían definir el rumbo en estas importantes ciudades, donde hay candidatos con aceptación mayoritaria opositora a Trump.

El funcionario destacó que continúan las redadas en Chicago contra los migrantes, a quienes se les está apoyando con la entrega de mil 200 despensas y comidas, así como 285 asesorías jurídicas.

Señaló que la persecución contra los paisanos se está dando hasta en las esquinas de las avenidas y los centros comerciales, por lo que es necesario brindar auxilio a los migrantes.

Destacó que con esta medida se espera ayudar a los connacionales en medio de la crisis migratoria que existe entre México y Estados Unidos.

David Espinoza informó que el empresario migrante Arturo Cruz donó lo equivalente a 60 mil dólares en productos destinados a la entrega de despensas.

Además, el IPAM solicitó el apoyo de Alfonso López y Alex García, líderes comunitarios, para coordinar la atención y respuesta a la contingencia migratoria en la ciudad de Nueva York.

Armenta anuncia comedores populares en Nueva York y Nueva Jersey

En su intervención, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció la apertura de comedores populares en puntos clave de alta concentración de migrantes, como Nueva York, Passaic y Nueva Jersey.

La iniciativa busca replicar un modelo de asistencia social similar al que opera el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en Puebla, con el objetivo de consolidar centros de atención que ofrezcan apoyo alimentario y logístico a los connacionales.

El anuncio se realizó en presencia de destacados migrantes y líderes de organizaciones provenientes de diversas regiones poblanas con tradición migratoria, como Izúcar de Matamoros, Huaquechula y Atlixco, incluyendo a Carlos Orea, Arturo Lira, Ricardo Andrade, Arturo Cruz, Alfonso López, Alex García y Carlos Morales, quienes fungirán como enlaces comunitarios en esta estrategia.

El mandatario adelantó que la próxima semana se enviarán recursos económicos para la adquisición de enseres y alimentos necesarios para la puesta en marcha de estos espacios comunitarios.

Actualmente, el IPAM mantiene 160 convenios de colaboración con diversas instancias para agilizar trámites de registro civil, un aspecto fundamental para la regularización y defensa de los migrantes.

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela reprocha apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue castrense de Washington en la zona

La Jornada -
Ap, Sputnik y Europa Press Caracas. El presidente Nicolás Maduro afirmó ayer que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la...
Internacional

Lula da Silva rechaza incursión por tierra de EU en Venezuela; reitera mediar entre ambos países

La Jornada -
Afp Belén. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este martes una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:24

Se investiga a la Fundación Jenkins por posible lavado de dinero: García Parra

Yadira Llaven Anzures -
Desde hace aproximadamente seis meses, el gobierno del estado de Puebla inició acciones legales para investigar a la Fundación Mary Street Jenkins por presunto...
00:01:34

Sheinbaum ordena a la UIF revisar el caso de la Fundación Jenkins en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que revise el caso de la Fundación Mary Street Jenkins en...
00:02:49

Ampliarán de 14 a 20 carriles caseta de Atlixco; reducirá 80% del congestionamiento

Yadira Llaven Anzures -
Con una inversión de 130 millones de pesos y la ampliación de 14 a 20 carriles, arranca en este mes el proyecto de reubicación...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025