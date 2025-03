Hasta 180 pesos al día gasta un usuario por la crisis del transporte

La crisis del transporte público en el Periférico Ecológico y la Vía Atlixcáyotl ha provocado un gasto de hasta 180 pesos en taxis de plataforma, descuentos por llegar tarde a los trabajos, retrasos de hasta tres horas y falta de unidades al terminar el horario laboral, narraron a La Jornada de Oriente usuarios afectados.

En tanto, en un recorrido por la zona se observó que los llamados taxis pirata aún dan el servicio pese a los operativos por parte de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT), lo que provoca que haya varias modalidades del transporte, es decir, los colectivos, la línea 4 de RUTA, la ruta Periférico y los taxis de plataforma.

Son casi las 8 de la mañana, Coral lleva más de 20 minutos esperando la línea 4 del Metrobús, ya pasó una pero no la recogió porque iba llena.

Ante la urgencia de llegar a su trabajo en Cuautlancingo, se ve obligada a pedir un taxi de plataforma que le cobrará 180 pesos para poder llegar a tiempo.

“Estas medidas afectan mucho la economía de las personas. Tengo que tomar Uber que me cobra 180 pesos para poder llegar. Si no llegamos a tiempo nos descuentan”.

Expone que hay que tomar las unidades con mucho tiempo de anticipación porque con las paradas se ha llegado a hacer hasta dos horas de trayecto.

Afirma que si el gobierno del estado tomó la decisión de retirar los taxis colectivos por estar irregulares, primero debieron garantizar otro tipo de transporte para que cubra la demanda, ya que de alguna manera resolvían el problema de la movilidad.

Para Lizbeth, una trabajadora del hogar que labora en un fraccionamiento de Cholula, sostuvo que para ella no es opción la línea 4 de RUTA.

Y es que el viernes por la mañana decidió tomar una de estas unidades para no cruzar por el centro de la ciudad de Puebla y llegar a la zona conurbada.

En la lateral del Periférico Ecológico y la 16 de Septiembre esperó a que pasara una de las unidades en vano, ya que una unidad no la recogió y decidió regresar a su opción inicial, lo que le hizo perder más de una hora para llegar a su trabajo.

“Llevo 12 o 15 minutos esperando. Hasta ahora la línea 4 de RUTA no es opción. Con los taxis llega uno más rápido. El problema de regularlos es que podrían cobrar tarifas excesivas”, expresó la usuaria al momento en que desistía de su intento.

Una trabajadora que va a la zona de Sonata sostuvo que ella y otros de sus compañeros salen de sus empleos a las 10 de la noche, pero el transporte que puso el gobierno para apoyar a la línea 4 de RUTA deja de pasar a las 9, lo que los obliga a tomar un tipo de transporte más caro.

“La estrategia de regulación del transporte público está mal porque no organizaron el transporte. En Sonata hay negocios, donde trabaja la gente en farmacias, pizzerías y otros negocios, cierran a las 10 de la noche y ahí los dejan. El transporte que puso el gobierno termina a las 9 y no es suficiente”, expone.

Mientras espera el Metrobús en la parada de la 14 Sur afirmó que el transporte de apoyo se aglomera en la caseta, pero en el punto donde espera el transporte solo queda la opción de la línea 4, lo que la obliga a trasbordar para llegar a su destino.

“Lo dejaron bien caro, a 20 pesos, todavía tengo que transbordar. Ahora me hago 40 minutos a la caseta y las unidades vienen siempre saturadas. Ahora gasto hasta el triple para moverme. Si ahorita pasa la línea Periférico agarro el transporte, pero si no me tengo que ir en el Metrobús que me cobrará 20 pesos”, expuso visiblemente molesta.