Hasta 160 operarios serían despedidos de Faurecia; sindicato pelea por reubicarlos en otras plantas

Debido a que redujeron las ventas de un proyecto denominado “Atlas”, que se tiene con Volkswagen en Estados Unidos, hasta 160 trabajadores de Faurecia podrían ser despedidos en este mes, informó Iván González Buendía, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, Electrónica y Comunicaciones en General.

El también responsable de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en el estado de Puebla, comentó en entrevista que desde septiembre del año pasado comenzó el descenso y a partir de ese periodo han estado evitando despidos, enviando a los operarios a otras plantas que se localizan en demarcaciones como Monterrey y San Luis Potosí, así como en Puebla, específicamente en Huejotzingo.

Para el presente mes se prevé que salga dicha cantidad de obreros, incluyendo a 17 que tienen enfermedades no relacionadas con el trabajo, pero a las que el IMSS se ha estado negando a darles incapacidad y que todavía no pueden pensionarse.

Todos laboran en la nave 29, ubicada en el parque industrial FINSA, en la cual se producen fundas de asientos de vehículos de marcas como Volkswagen, Audi, Nissan y Stellantis, entre otras.

“Los que se han ido, se han ido indemnizados bien, en algunos casos nos han marcado para agradecernos el que se haya tomado en cuenta para las bajas porque ya tenían temas médicos que no estaban dentro de la empresa, no es un tema de empresa sino que el Seguro Social ya no les daba incapacidad y eso impedía a veces su trabajo y ellos, quiero pensar que ya no se sentían a gusto, y lo que buscaban es que la empresa los liquidara al 100 por ciento”.