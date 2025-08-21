Jueves, agosto 21, 2025
Haras entabla juicio mercantil contra el SOAPAP por incumplimiento en suministro de agua

Martín Hernández Alcántara

El desarrollo residencial Haras Ciudad Ecológica interpuso una demanda mercantil de cumplimiento de contrato contra el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), que incluye a la empresa Concesiones Integrales, S.A. de C.V., debido al incumplimiento en el suministro de agua potable. El caso se encuentra radicado en el Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil bajo el expediente 426/2024. 

En febrero de 2008, Haras firmó un convenio con SOAPAP que le otorgó la factibilidad 514/07 para contar con 5 mil 995 tomas de agua, asegurando el abasto al conjunto habitacional. En 2012, el organismo solicitó una actualización del convenio que incluyó pagos adicionales y reconocimiento de derechos, los cuales fueron liquidados en su totalidad en 2013 por el residencial. 

No obstante, desde ese mismo año los residentes comenzaron a enfrentar escasez en el suministro, lo que ha derivado en afectaciones constantes y gastos extra para la compra de agua potable. 

Ante la persistencia del problema, en septiembre de 2023 se firmó un nuevo acuerdo con SOAPAP y la concesionaria para garantizar el suministro de 16 mil  metros cúbicos mensuales en bloque, con la promesa de ajustar el volumen anualmente de acuerdo con la demanda del fraccionamiento. Sin embargo, la administración de Haras acusa que este compromiso no se ha respetado, dejando a varias zonas con agua insuficiente e incluso sin conexión a la red. 

Actualmente, alrededor de 800 viviendas están enlazadas al sistema, pero el volumen entregado por la concesionaria resulta insuficiente para cubrir las necesidades diarias de los residentes. 

Ante los incumplimientos reiterados y la falta de atención por parte de las autoridades y la concesionaria, Haras Ciudad Ecológica decidió promover un juicio ordinario mercantil para exigir el cumplimiento de los contratos establecidos. 

