Han sido sancionados 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal: AMLO

Durante la presente administración la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal por irregularidades cometidas o por presuntos actos de corrupción, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta cifra, 5 mil 861 fueron inhabilitados, 3 mil 978 suspendidos y a 622 se les impusieron sanciones económicas.

Durante la conferencia, rechazó que entre los funcionarios haya alguno de alto nivel, lo cual justificó la buena selección de los principales colaboradores. Recordó que por el combate a la corrupción se ha logrado un ahorro de dos billones de pesos, lo cual ha permitido financiar más obras públicas; se impidió acudir al endeudamiento o al aumento de impuestos para el gasto público. Esto ha permitido liberar fondos para el desarrollo

“No hemos tenido casos graves de corrupción como sucedía en los gobiernos pasados porque en los otros gobiernos la corrupción era el distintivo. El gobierno estaba hecho para la corrupción por eso cayó en una decadencia. Ahora no hemos tenido problemas graves”, salvo el caso de Segalmex, sobre el cual, anticipó, este jueves la SFP presentará un informe pormenorizado.

Por otro lado, dijo que de las mejores decisiones que tomó en su sexenio fue haber otorgado la administración de 50 aduanas a las fuerzas armadas, las fronterizas a la Secretaría de la Defensa Nacional y las marítimas a la secretaría de la Marina. Con ello, dijo, los resultados fueron un mayor combate al narcotráfico y al contrabando, lo que ha derivado en un incremento de 4 por ciento en términos reales de ingresos, pues actualmente las aduanas captan un billón de pesos anuales.

Señaló que en las aduanas se aplicaba la lógica de plata o plomo, recordando que a un dirigente de su movimiento que se incorporó a un trabajo ligado a las aduanas, fue desaparecido y asesinado. Por otro lado, dijo, los cargos en las aduanas eran muy codiciados citando el ejemplo de un secretario de Finanzas de un gobierno estatal que renunció por incorporarse a un cargo administrativo en las aduanas.

López Obrador destacó que en su gobierno no se ha permitido la corrupción, pero no ha sido así en otros ámbitos como en el Poder Judicial. “Por eso es el debate en el poder judicial porque ahí no avanzaron, siguió imperando la corrupción, estamos viendo cosas como a pesar de que están en huelga los jueces.

“Cuando dijeron que iban a ir a huelga hasta me alegré porque dije ya no va a haber sabadazos, no van a sacar delincuentes de la cárcel, no van a seguir protegiendo a delincuentes del crimen organizado o cuello blanco. ¿Cómo devuelve un juez 15 carros de lujo a una banda de la delincuencia organizada?”

-¿Cuántos (de los funcionarios sancionados) tienen prisión preventiva?

-No tengo el dato pero sí pasado mañana que lo demos a conocer. Nosotros no permitimos, no toleramos la corrupción en el gobierno. Logramos no sólo mantener nuestra autoridad moral que es muy importante para gobernar. Si fuésemos corruptos cualquiera nos sobajaría.