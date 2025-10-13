Domingo, octubre 12, 2025
Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar debe incluir a siete prominentes dirigentes palestinos
Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar debe incluir a siete prominentes dirigentes palestinos
La Redacción

Afp

Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza debe incluir a siete prominentes dirigentes palestinos que el movimiento islamista reclamó, informaron este domingo a AFP fuentes cercanas a la negociación.

Marwan Barghuti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed y Abás Al Sayyed son de los siete que Hamas quiere liberar, afirmó una persona del entorno de las negociaciones. Esto fue confirmado por una segunda fuente.

La primera de las fuentes también adelantó que el movimiento islamista Hamas, que gobierna en Gaza y sus aliados ya “completaron todos los preparativos” para entregar a Israel todos los rehenes que siguen vivos y algunos de los fallecidos.

