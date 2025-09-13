Entre cobijas abandonan dos cadáveres en San Salvador El Verde

Esta mañana, un poblador que caminaba entre terrenos de cultivo en la junta auxiliar San Lucas El Grande, perteneciente a San Salvador El Verde, encontró los cuerpos sin vida de dos hombres envueltos en cobijas; uno de ellos tenía una bolsa en la cabeza y estaba esposado.

Tras el hallazgo, el testigo alertó a los servicios de emergencia a través del 911, lo que movilizó a agentes de la Policía Municipal hasta el paraje conocido como Zopilocalco, zona limítrofe con San Matías Tlalancaleca, donde corroboraron la presencia de los cadáveres.

También puedes leer: Vinculan a proceso a Marco Antonio N. por el homicidio de Efrén Ramírez, fundador de Joyerías London.

El área fue acordonada en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quienes efectuaron las primeras diligencias y posteriormente ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con las versiones preliminares, la investigación apunta a un posible “ajuste de cuentas”, ya que ambas víctimas presentaban huellas de tortura, además de otras lesiones visibles en su cuerpo.

Sin embargo, esta línea podría ser descartada conforme se desarrollen las pesquisas ministeriales.

Hasta el cierre de esta edición, los dos hombres permanecen en calidad de desconocidos.

Te puede interesar: Grupo armado ejecuta a “El Flaco” en Viveros del Valle; estaba bajo prisión domiciliaria.