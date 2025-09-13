Sábado, septiembre 13, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Entre cobijas abandonan dos cadáveres en San Salvador El Verde

Se desconoce su identidad

Entre cobijas abandonan dos cadáveres en San Salvador El Verde
Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Esta mañana, un poblador que caminaba entre terrenos de cultivo en la junta auxiliar San Lucas El Grande, perteneciente a San Salvador El Verde, encontró los cuerpos sin vida de dos hombres envueltos en cobijas; uno de ellos tenía una bolsa en la cabeza y estaba esposado.

Tras el hallazgo, el testigo alertó a los servicios de emergencia a través del 911, lo que movilizó a agentes de la Policía Municipal hasta el paraje conocido como Zopilocalco, zona limítrofe con San Matías Tlalancaleca, donde corroboraron la presencia de los cadáveres.

También puedes leer: Vinculan a proceso a Marco Antonio N. por el homicidio de Efrén Ramírez, fundador de Joyerías London.

El área fue acordonada en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quienes efectuaron las primeras diligencias y posteriormente ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con las versiones preliminares, la investigación apunta a un posible “ajuste de cuentas”, ya que ambas víctimas presentaban huellas de tortura, además de otras lesiones visibles en su cuerpo.

Sin embargo, esta línea podría ser descartada conforme se desarrollen las pesquisas ministeriales.

Hasta el cierre de esta edición, los dos hombres permanecen en calidad de desconocidos.

Te puede interesar: Grupo armado ejecuta a “El Flaco” en Viveros del Valle; estaba bajo prisión domiciliaria.

Temas

Más noticias

Nacional

Agradece Sheinbaum colaboración de Paraguay en captura de Hernán Bermúdez

La Jornada -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán Bermúdez, ex secretario de...
Nacional

Cae en Paraguay ex jefe de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco

La Jornada -
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Paraguay y ya fue trasladado...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025