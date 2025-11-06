Jueves, noviembre 6, 2025
Tras 12 días desaparecido, hallan sin vida a Julio Penagos, profesor de la UDLAP

Julio César Penagos Corzo impartía clases en el Departamento de Psicología de la Udlap desde hace más de 25 años.
Julio César Penagos Corzo impartía clases en el Departamento de Psicología de la UDLAP desde hace más de 25 años.
Isaí Pérez Guarneros

Luego de 12 días de haber sido reportado como desaparecido, el doctor Julio César Penagos Corzo, docente de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), fue hallado sin vida en su domicilio. Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de su fallecimiento.

Aunque no se formalizó una denuncia de desaparición ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que no se emitió una ficha de búsqueda oficial, colegas del área académica de la Udlap iniciaron su búsqueda al perder contacto con el especialista en psicología, quien debía haber llegado a Brasil para participar en un congreso educativo.

Rubén Flores Sahab, compañero de teatro del docente, informó anoche a través de un comunicado que el cuerpo fue localizado por un amigo mutuo, Óscar Alarcón, quien acudió al domicilio de Penagos acompañado de un sobrino del académico; fue en ese momento cuando ambos lo encontraron sin vida.

Al cierre de esta edición, las autoridades ministeriales no han precisado la causa de muerte ni el tiempo que el profesor llevaba sin signos vitales.

De acuerdo con un video difundido por compañeros y exalumnos de Julio Penagos, el académico llevaba más de 25 años de trayectoria en la institución, a la que se incorporó desde que cursaba sus estudios universitarios.

Hace poco más de una década recibió el Premio Udlap a la Trayectoria Docente, reconocimiento que celebró con gratitud hacia sus estudiantes, a quienes consideraba el motor de su trabajo.

“Es un motivo de orgullo; me da felicidad haber tenido este reconocimiento, naturalmente por mis estudiantes. Finalmente, es para quienes trabajo y es lo que más me gusta hacer. Ellos son la razón de lo que hago”, expresó en aquella ocasión.

Sus exalumnos lo recordaron con profundo cariño y admiración, destacando su dedicación y compromiso como profesor del Departamento de Psicología de la universidad, donde solía permanecer entre 10 y 12 horas diarias impartiendo clases y atendiendo a sus estudiantes.

Se prevé que en las próximas horas o días las autoridades ministeriales ofrezcan información oficial sobre las circunstancias y la causa de la muerte del académico.

