Lunes, diciembre 1, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Hallan restos humanos dentro de bolsas de plástico en barranca de Cañada Morelos

Aún se desconoce cuántas víctimas son y no hay datos sobre su identidad.

Isaí Pérez Guarneros

La tarde de este lunes se informó del hallazgo de restos humanos dentro de seis bolsas de plástico de color negro localizadas en una barranca de la localidad de San Miguel Cuesta Chica, en las inmediaciones de Llano Grande Ahuatepec, perteneciente al municipio de Cañada Morelos.

Aunque las autoridades ministeriales no han precisado cuántas víctimas podrían ser, versiones extraoficiales señalan que se trataría de dos personas y que parte de los restos presentaban afectaciones causadas por la fauna del lugar.

El hallazgo se habría confirmado tras una llamada anónima a los servicios de emergencia recibida la noche del domingo, en la que se reportó que en el fondo de la barranca conocida como “Los Eólicos”, de aproximadamente 8 metros de profundidad, se encontraban varias bolsas con restos humanos.

No obstante, debido a las condiciones del terreno, ubicado a unos 500 metros del camino de terracería que comunica a San Miguel Cuesta Chica, la recuperación de los restos no fue posible sino hasta este lunes.

Desde primeras horas de la mañana y hasta poco después del mediodía, en la zona se registró una amplia presencia de integrantes de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras verificar la existencia de las bolsas en el fondo de la barranca, las autoridades iniciaron las labores de recuperación, para lo cual personal especializado de la Cruz Roja, delegación Tehuacán, colaboró en el ascenso vertical del material localizado.

De acuerdo con fuentes oficiales, los restos fueron trasladados al anfiteatro regional para practicar la necropsia de ley, determinar el número de víctimas e intentar establecer su identidad.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido una postura oficial sobre el caso. Sin embargo, peritos adscritos a la Unidad de Homicidios Dolosos ya realizan las diligencias e investigaciones correspondientes.

