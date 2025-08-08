Viernes, agosto 8, 2025
Hallan el cadáver de un hombre dentro de una cisterna en la colonia Tres Cruces

Isaí Pérez Guarneros

La mañana de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una cisterna, en un domicilio ubicado en la colonia Tres Cruces, a la altura de la calle Fray Diego de Altamirano, en la capital poblana. 

De acuerdo con reportes preliminares, el cadáver se encontraba en el fondo del depósito, el cual no estaba lleno de agua. El inmueble se encuentra en proceso de construcción, por lo que no estaba habitado por ninguna persona o familia. 

El hallazgo fue realizado por un jardinero contratado para cortar el césped cercano a la cisterna. Al abrirla, debido al fuerte olor fétido que emanaba, descubrió el cuerpo y avisó a un vecino de la zona. Ambos alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911. 

Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento de Puebla, así como de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, quienes confirmaron el hallazgo.  

Posteriormente, acordonaron el área en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), encargado de realizar el levantamiento del cuerpo. 

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada debido al avanzado estado de descomposición y no se han proporcionado características físicas particulares. Las autoridades tampoco han definido una línea de investigación, ya que no ha sido posible determinar la causa de la muerte. 

Cabe recordar que el sábado pasado, un carnicero fue asesinado a puñaladas en su local, ubicado en la misma colonia.  

Dos días después, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que en este crimen podrían estar involucradas bandas extranjeras dedicadas al cobro de los llamados “préstamos gota a gota”. 

