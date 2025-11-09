Localizan en Tilapa los cadáveres de Irma Perches y Francisco Bravo, reportados como desaparecidos en Izúcar

La tarde del sábado, autoridades ministeriales lograron identificar dos cuerpos sin vida localizados esa misma mañana en campos de cultivo de caña, en la entrada de la junta auxiliar de Cuexpala, perteneciente al municipio de Tilapa.

Ambos corresponden a los jóvenes reportados como desaparecidos el pasado 14 de octubre en Izúcar de Matamoros: Irma Daniela Perches Flores, de 20 años, y Francisco Javier Antonio Bravo, de 32.

Aunque los cadáveres se encontraban en avanzado estado de descomposición, las características de sus vestimentas y los datos aportados por sus familiares permitieron su identificación.

La madre de Irma Daniela denunció que la última persona que vio a su hija con vida fue quien era su presunta pareja sentimental, de nombre David. Según relató, ambos fueron vistos discutiendo en las inmediaciones de los bares de la “zona de tolerancia”.

Tras ello, ambos se retiraron a bordo de la motocicleta de la joven, una Italika 125 de color negro, según confirmó una testigo a la familia. Por esta razón, la madre acudió al domicilio del joven; él negó haberla visto y, aunque nunca fue señalado directamente como responsable, insistió en que contaba con un testimonio que lo ubicaba en otro lugar en el momento de los hechos.

“Ya lo fui a ver, él me dijo que nunca había visto a mi hija y que no podía hacerle daño. Entonces le dije: ‘mira, yo desconfío ahora hasta de mi sombra, dime dónde está, dime si le pegaste, si la dañaste o si la mataste, solo dime dónde la dejaste’”, recordó la madre.

Después de este intercambio, el joven regresó a la zona de tolerancia para preguntar en los bares si la joven había vuelto, según personal de los bares que le confirmaron esto último a la madre de Irma.

Por otra parte, la familia también denunció ante medios de comunicación locales que el Ministerio Público no le brindó un trato adecuado y le pidió “tener paciencia”. Incluso aseguró que el apoyo de las autoridades en Izúcar de Matamoros fue nulo.

“Aquí en Izúcar no he tenido nada de apoyo. Yo me fui a la Ciudad de México y allá el trato es bien diferente, te atienden de distinta forma”, aseguró.

Además, recordó que durante la presentación de la denuncia, el MP omitió señalar en la ficha de búsqueda que la joven había desaparecido a bordo de su motocicleta, lo que fue confirmado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital poblana cuando acudió a verificar si había cuerpos no identificados.

“Cuando fui al Semefo, el personal me comentó que el fiscal tuvo que haber puesto que ella desapareció a bordo de su moto, pero no lo hizo”, comentó.

En el caso de Francisco Javier Antonio Bravo, se reportó su desaparición cuando salía del barrio de Los Reyes el mismo 14 de octubre. De acuerdo con la madre de Irma Perches, este joven vivía en el mismo barrio que David, el joven con quien su hija fue vista por última vez.

Al cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado si se ha realizado alguna detención relacionada con estos hechos. Los cuerpos ya fueron trasladados al Semefo de la capital para determinar la causa de muerte y confirmar plenamente su identidad.