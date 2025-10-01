Miércoles, octubre 1, 2025
Hallan cadáver de hombre maniatado en la colonia Campestre Mayorazgo

Robo a casa habitación es la principal línea de investigación; autoridades ya identificaron a los presuntos responsables

Un hombre de 46 años fue hallado muerto con signos de violencia en su casa de Campestre Mayorazgo; se investiga robo como móvil
Un hombre de 46 años fue hallado muerto con signos de violencia en su casa de Campestre Mayorazgo; se investiga robo como móvil. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Un hombre de 46 años fue hallado sin vida dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Campestre Mayorazgo de la capital poblana, la noche del martes. El cuerpo presentaba brazos y piernas atadas.

Las primeras indagatorias apuntan a que se trató de un robo a casa habitación, pues en el inmueble faltaban un televisor, electrodomésticos y otros objetos de valor.

De acuerdo con versiones preliminares, compañeros de trabajo de la víctima habían tenido contacto con él la tarde del domingo, pero desde entonces no lograron comunicarse nuevamente. Al no obtener respuesta, se comunicaron con un familiar y acudieron juntos al domicilio sobre la calle 13 Sur, en Mayorazgo.

Con ayuda de un cerrajero lograron ingresar y encontraron el cuerpo sin vida del hombre. Inmediatamente dieron aviso a los servicios de emergencia. Al sitio llegaron paramédicos y agentes de la Policía Municipal, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del caso; peritos del área de homicidios dolosos realizaron las diligencias correspondientes y efectuaron el levantamiento del cuerpo. En ese momento constataron la ausencia de diversos objetos de valor, lo que reforzó la hipótesis del robo como móvil del crimen.

De manera extraoficial se dio a conocer que en el exterior de la vivienda había una cámara de seguridad que captó el ingreso y salida de los agresores, quienes cargaban pantallas, electrodomésticos y otras pertenencias.

Según la grabación, dos mujeres y un hombre llegaron al domicilio junto con la víctima el domingo por la noche y, horas después, salieron con los artículos sustraídos, que colocaron en un vehículo Chevrolet. Las cámaras permitieron identificar las placas del coche, por lo que las autoridades ya emprendieron su búsqueda.

Hasta el cierre de esta edición no se reportan detenciones; sin embargo, los indicios recabados han permitido establecer el móvil e identificar a los presuntos responsables.

