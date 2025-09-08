Lunes, septiembre 8, 2025
NoticiasEstado

Regresan 10 de los 11 desaparecidos en Amozoc, habrían sido forzados a entrar al crimen organizado

FGE Puebla halla 10 de 11 desaparecidos en Amozoc víctimas de reclutamiento forzado para actividades delictivas
FGE Puebla halla 10 de 11 desaparecidos en Amozoc víctimas de reclutamiento forzado para actividades delictivas. Foto: Esa Imagen
Yadira Llaven Anzures

​La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la mañana de este lunes el hallazgo de diez de las once personas reportadas como desaparecidas en el municipio de Amozoc. 

Durante la conferencia mañanera que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, la fiscal Idamis Pastor Betancourt precisó que los jóvenes fueron reclutados para ser forzados a entrenar para actividades delictivas.

​En Casa Aguayo, informó que el operativo de búsqueda se había desplegado el pasado sábado 6 de septiembre, tras la denuncia de los familiares.

​Inicialmente se abrieron nueve carpetas de investigación, a las que se sumaron dos más días después, una de las cuales corresponde a una mujer. En la búsqueda participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaron rastreos tanto por tierra como por aire.

La información oficial sobre el número de personas desaparecidas presenta una discrepancia entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado: mientras la primera reporta a 11 personas desaparecidas, la fiscalía señala que fueron 12; ambas coinciden en que 10 ya se encuentran en sus domicilios.

