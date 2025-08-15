¿Hacia dónde vamos?

No es ocioso hacerse continuamente esa pregunta tratándose del modelo político presente. Por el contrario, la interrogante se debe repetir para asegurar su cumplimiento y futuro. No se trata de una cuestión únicamente de argumentación, sino de contenidos, deseos, acuerdos, seguridades y problemas (El pueblo nos respalda en cualquier negociación con otros países: Claudia Sheinbaum).

Se puede hablar ahora de una conjunción entre gobierno y pueblo, que como parte del modelo se le ha llamado ampliación de la conciencia colectiva. Es un entendimiento y aceptación ciudadana, de sentir y confiar de tener un gobierno propio que trabaja para ellos, para su bienestar. Sin embargo, la oposición recae, una y otra vez, en su visión harto negativa, cuando se hace la pregunta: ¿hacia dónde ir? Y ella se responde diciendo que va a la violencia institucionalizada.

Tampoco encuentra la guía de un liderazgo efectivo. Para robustecer la argumentación, recurren a las comparaciones con lo que sucede, según ellos de manera exitosa, en otros países, donde, ante la promesa de crecimiento económico e ingreso aceptan pérdida de libertades. Aquí, en cambio, sólo ven transacciones poquiteras precariamente financiadas, para lograr engatusar, momentáneamente, a la masa poco informada. Nunca han salido a preguntar a la gente, su opinión y acuerdos. Los incrementos salariales, base de un mejor reparto del ingreso y empuje al mercado interno, pasa desapercibido para ellos (Reducción de la pobreza, hazaña de la 4T y vamos por más: Sheinbaum).

No se detienen tampoco ante lo que se critica como falta de guía o finalidades organizadas efectivas. Algunos van mucho más allá de manera hasta compulsiva. Pronostican eso que desean ver: una tendencia marcadamente autoritaria como final de todos y cada uno de los cambios implementados por el gobierno. Llegan al extremo de asegurar que se han completado los requisitos para instaurar desde ya, una real dictadura, sin mostrar rubor alguno. Lo hacen incluso con arrogante suficiencia de capaces observadores y críticos avezados. Saben que pueden ser vistos como exagerados. Pero confían en sus análisis a tal grado que pueden verse como pioneros en pos de curar en salud a los mexicanos. Esperan que en el futuro reconozcan el mérito de sus advertencias.

Así, cuando la supuesta dictadura se imponga como realidad, podrán decir: ¡se los advertí! Mientras tal extrema situación se formalice, otros se conforman con decir que el nuestro es un régimen saturado de extorsiones e impunidades, reglas del juego cambiantes y partido único.

La oposición, se expresa en letras y voces de opinócratas, vuelve reiterativamente a concitar el extravío del balance de poderes. Añora tiempos pasados en que, según su consagrada visión, los había y permitían mejorar la vida ciudadana. La renovación total del Poder Judicial les causa tal conmoción ideológica, así como la ocasionada por la clausura del magnífico aeropuerto texcocano ahora totalmente inundado como venganza de la naturaleza. Nada se diga de los dolores y penalidades ocasionadas por la desaparición de los entes autónomos del panorama burocrático. Desaparecidos remansos técnico-políticos ante la terrorífica acumulación de poder en curso.

Por lo demás, ahí quedan certificados los 11 millones de pobres que dejaron de serlo en los cinco años pasados. Un cumplimiento cabal de lo apuntado como horizonte a perseguir de manera continua. La desigualdad, combatida exitosamente (INEGI) como objetivo final de la justicia social. Sin olvidar el equipamiento del atrasado sur del país para su despegue efectivo. Una integración regional balanceada que fuera tan sesgada y maltrecha en tiempos pasados (Confirmado: 13.4 millones de mexicanos dejaron la pobreza entre 2018 y 2024).

A esto se llama saber adónde ir y trabajar para ello.

