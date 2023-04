Hacer teatro es dar una respuesta al “no” constante del mundo, afirma Carlos Azar

Hacer teatro, aseveró Carlos Azar Manzur, es dar una respuesta al mundo, es dar una posibilidad a su “no” constante. Dicha afirmación, sirvió no sólo para celebrar a la disciplina sino para homenajear a su padre Héctor Azar Barbar (Atlixco, 7 de octubre de 1930- Ciudad de México, 11 de mayo de 2000), en un acto conmemorativo llevado a cabo en el Senado de la república.

Días atrás, organizado por el Colectivo de creadores artísticos Héctor Azar gestado en 2017 en Atlixco, ciudad natal del dramaturgo, fue realizado un homenaje al director teatral, docente y escritor que reunía una enorme cantidad de intereses culturales siendo su pasión el teatro, que fue además fundador de instituciones que marcaron un parteaguas en el teatro mexicano como la Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), o el Centro de Arte Dramático (CADAC).

En el acto presidido por los senadores Cora Cecilia Pineda Alonso, Alejandro Armenta Mier y José Narro Céspedes, además de María Antonieta Manzur, viuda del reconocido dramaturgo, Carlos Azar señaló que el teatro tiene la obligación de insertarse en el cambio del mundo, a la par de no alejarse del público, no dar siempre lo mismo, y no distanciarse de otras materias importantes del trabajo humano.

“No puede estar distante de eso, del cambio en el mundo que cada vez es más evidente”, afirmó el poeta y catedrático del colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, acompañado por Adriana Acevedo, representante del Colectivo de creadores artísticos Héctor Azar, y por el reconocido director y promotor del teatro en Puebla, Manuel Reygadas.

--

Acotó que en vías de los primeros 50 años del CADAC, de la apertura de la Cátedra Héctor Azar y de otras reflexiones en torno al teatro, que debe suceder más allá del escenario, él se sentía orgulloso: “puedo ver al Zoon Theatrikon a la cara y decir ´no nada más te vamos a recordar como una persona digna de ser homenajeada, sino como una obra viva, que nos obliga a encargarnos de nuestra propia obra, que nos obliga a seguir adelante en bien del país y del planeta´”.

Continuó que hace poco oyó que escribir un libro o hacer una obra de teatro era dar una respuesta a una respuesta al “no” que da el mundo. “Escribir no es ´sí´, pero es talvez un ´no se´ o una posibilidad al ´no´ constante. Eso celebramos el 27 de marzo todos los años y eso celebramos aquí: esa posibilidad de respuesta que podemos encontrar en el teatro”, mencionó el autor del poemario El círculo de la presencia.

De paso, Carlos Azar entregó la Insignia Azariana a Aurora Cano, directora de la CNT, una obra hecha por el escultor Tizoc Ramos, también encargado del busto de Héctor Azar develado en el Senado. Dicha presea, que nació este 2023, se entregará de manera anual en torno al Día mundial del teatro que se conmemora el 27 de marzo, y será un reconocimiento al trabajo o a la obra de cualquier creador que viva en México, y tenga influencia en el desarrollo de las bellas artes y la literatura mexicana, además de que destaque su participación como promotor del desarrollo social en México o América Latina.

. . .

“Este es el primer año que se entrega, decidimos entre el colectivo y la familia Azar Manzur, que Aurora Cano fuera la primera en recibirlo. A Héctor Azar le preocupaba la presencia del teatro no sólo en el escenario, sino en la educación, en el desarrollo social y que estuviera al servicio de la persona, y no la persona al servicio del teatro”.

Al recibir la Insigna Azariana, Cano refirió que dentro de las artes el teatro es el mayor generador de pensamiento crítico, por su propia naturaleza, y de ello el propio Azar es referente. Es crítico, continuó, porque “donde estaba el arte para el consumo individual, el teatro surge para el consumo público, generando ese pensamiento crítico y esa ciudadanía”.

Mencionó que a sus 15 años tuvo el placer de conocer a Héctor Azar, cuando se entrevistó con él para entrar al CADAC. “Sí fue una entrevista muy intimidante y yo soy poco intimidable (sic); fue una entrevista fuerte, intensa, en la que me acuerdo que me preguntó cómo podía saber que me tenía que dedicar al teatro, y dije que yo sabía, que tenía claridad. Me vio con mucha desconfianza pero me aceptó, no tuve el honor de trabajar o estudiar con él, pero sí de empezar un aprendizaje que se multiplicó”.

De paso, Cano dijo que como directora de la CNT no le quedaba más que reconocer a Héctor Azar como un creador de instituciones como la propia compañía. “Además del tremendo artista y escritor que era, hay que reconocerlo como el generador de instituciones teatrales, toda la comunidad estamos en deuda con él”.

Abrirán seminario para comprender la obra de Azar y su contexto

El Colectivo de creadores artísticos Héctor Azar Barbar y el poeta, ensayista y docente Carlos Azar alistan el seminario sobre Héctor Azar que se realizará a partir del 15 de abril, los días sábados, durante cinco meses, teniendo como sede el Teatro Octagón de Atlixco, que actualmente ocupa el DIF municipal.

El seminario, que también incluirá la puesta en escena de sus obras teatrales, revisará la vida y obra de Héctor Azar, como fundador de instituciones y como escritor. La intención es hacer un recorrido por el México de las siete décadas de la vida del autor, los cambios vividos y su presencia en ellos. Asimismo, se analizarán algunas de sus obras, lo que permitirá entender sus obsesiones creativas y los caminos literarios. Además se recomendarán 10 películas que fueron sus favoritas y que le influyeron como escritor.

El seminario constará de 11 sesiones, que serán cada 15 días y de dos horas cada una. Se integra por los temas El nacimiento en Atlixco y la infancia en la Ciudad de México; Héctor Azar fundador de instituciones; Héctor Azar escritor humanista, el poeta, articulista, ensayista, la importancia del lenguaje; El inicio de la carrera teatral; Atlixco en la dramaturgia de Héctor Azar; La Ciudad de México en el teatro de Héctor Azar y la importancia de Olímpica; La experimentación en el lenguaje teatral y en el literario; La madurez; El nacimiento de CADAC y la independencia; Las Jornadas alarconianas y el regreso a Puebla; y Las últimas obsesiones literarias.

Para saber más se puede visitar https://www.facebook.com/ colectivohectorazar/