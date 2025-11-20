Hace falta postura crítica de Riestra sobre inseguridad en Puebla, cuestiona Marcos Castro

El diputado local del PAN Marcos Castro Martínez cuestionó la ausencia de una postura clara y crítica de Mario Riestra Piña, dirigente estatal de ese partido, frente a la inseguridad en Puebla y las recientes marchas de la generación Z en la capital.

En entrevista, el también exsecretario general del PAN subrayó que el dirigente estatal no solo ha evitado fijar una posición ante los hechos de violencia que se registran en la entidad, sino que tampoco ha expresado un posicionamiento sobre las movilizaciones encabezadas por jóvenes de la generación Z.

Castro recordó que recientemente se registró un ataque armado en el bar “Lacoss”, ubicado en la colonia Popular Coatepec, que dejó cinco personas asesinadas y nueve más heridas, hecho que, dijo, exhibe la situación alarmante de la inseguridad en Puebla tanto en la ciudad como en el resto del estado.

Pese a la gravedad del ataque y al clima de violencia que se acumula en la entidad, el legislador reprochó que el Comité estatal del PAN no haya emitido una postura crítica sólida ni una estrategia visible como fuerza opositora frente a la crisis de seguridad.

“Es importante que exista una postura muy clara como oposición sobre el tema de la inseguridad; no se trata de adoptar una posición irracional, sino de observar con seriedad lo que está sucediendo en Puebla y en el país”, expresó el diputado local al insistir en que el partido debe ejercer una crítica consistente al gobierno.

Recordó que la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso ya ha cuestionado de manera pública la situación de la violencia en la entidad y solicitó la comparecencia del secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez, para que explique la estrategia oficial en la materia.

Casi al mismo tiempo que el coordinador de los diputados locales del PAN hacía estas declaraciones, Mario Riestra Piña publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que la incidencia delictiva crece de manera imparable en Puebla capital y advirtió que ahora se registran ilícitos que antes no eran frecuentes, como la extorsión, señalando que el primer paso es reconocer la realidad y no negarla, en alusión al alcalde José Chedraui Budib.