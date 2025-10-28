Martes, octubre 28, 2025
Habrá una nueva edición de la Filip en 2026, adelanta Nochebuena

Señaló que el evento generará proyección a la capital poblana

Patricia Méndez

El municipio de Puebla tendrá una segunda edición de la Feria Internacional del Libro (Filip) en 2026, anunció la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMAC), Anel Nochebuena Escobar.

Durante su comparecencia de este lunes ante el cabildo de Puebla, para informar sobre sus actividades en el primer año de la gestión del alcalde José Chedraui Budib, la funcionaria resaltó la relevancia de ese evento, al señalar que es de carácter internacional por lo que da proyección a la capital poblana.

Nochebuena fue interrogada sobre el tema, particularmente sobre el costo que el evento tuvo este año, a lo que señaló que este ascendió a más de un millón de pesos pero más del 80 por ciento del presupuesto se obtuvo a través de gestiones que el personal a su cargo realizó.

Añadió que en su primera edición, la Filip tuvo una asistencia de 120 mil personas durante los 10 días en los que el evento se realizó, el cual contó con 129 expositores que llevaron a cabo exposiciones, talleres, obras de teatro, entre otras.

Cambios en el organigrama no generó gasto, asegura

En otro punto, la funcionaria defendió la ampliación de la estructura orgánica del IMAC, al señalar que era necesario llevar a cabo una reestructuración a fin de que hubiera una mejor organización del personal, al tiempo, subrayó que esta acción no generó un incremento presupuestal.

“El cambio orgánico no requirió la asignación de incremento presupuestal, se llevó a cabo mediante la homologación de plazas ya existentes en el tabulador, sin generar ningún tipo de gasto”, enfatizó.

Subrayó que se generó un área de vinculación la cual generó varias alianzas con artistas locales e internacionales que colaboraron con el instituto.

La funcionaria señaló que se ha analizado cada decisión que se ha tomado en el IMAC con conocimiento de causa, por lo que indicó que no hay “ocurrencias”.

“(…) que conocemos el tema, que lo conocemos muy bien, que no estamos improvisando aquí, que llevamos más de 10 años conduciendo la política cultural, nos hemos quemado los codos estudiando cultura, estudiando las políticas culturales, no tenemos ocurrencias, tenemos proyectos”, defendió.

Puedes leer: Leer es crear un propio libro, dice Elena Poniatowska en mensaje virtual de la Filip

