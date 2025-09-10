Miércoles, septiembre 10, 2025
Habrá sanción y denuncias legales contra director y custodios del penal de Huejotzingo: SSP

En imágenes, vigilantes propinan patadas en el estómago y cabeza a un interno

Yadira Llaven Anzures

El secretario de Seguridad Pública de Puebla (SSP), Francisco Sánchez González, informó este martes que habrá sanción y denuncias legales contra el director y custodios del penal de Huejotzingo, que se vieron involucrados en la agresión física a un interno.

La información se dio a conocer durante la conferencia de prensa, que encabezó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Más tarde, el funcionario estatal informó que una comisión investigadora acudió al reclusorio para indagar si el gobierno municipal en efecto había dado de baja a tres custodios.

Destacó que la dependencia a su cargo inició una supervisión en el reclusorio que se ubica al interior de la Presidencia Municipal de Huejotzingo, luego de que se hiciera viral un video que circula en redes sociales donde custodios golpean a un interno.

En entrevista, adelantó que la medida incluye la colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) para asegurar la legalidad y el respeto a las garantías durante el proceso.

Sánchez González precisó que se revisará la actuación del personal de custodia, así como la del director del penal, con el objetivo de tomar las medidas correctivas que sean necesarias.

“Yo voy a pedirle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nos acompañe para que con nosotros coadyuvemos en los procesos legales y de derechos humanos sobre el personal de custodios y, obviamente, vamos a revisar también la actuación del director para tomar las medidas correspondientes”, declaró.

Además, mencionó que instruyó a su subsecretario para que se entreviste con las autoridades del centro penitenciario, con el propósito de verificar las condiciones de las personas privadas de la libertad y garantizar un manejo adecuado de la situación.

El secretario subrayó que la supervisión forma parte de las funciones de su secretaría, por lo que reiteró el compromiso de su administración para abordar estos problemas con total transparencia y apego a la ley.

A través de redes sociales, este martes comenzó a circular una grabación de las cámaras de seguridad del penal de Huejotzingo en la que se observa cómo un custodio agrede físicamente en repetidas ocasiones a un interno, mientras otros dos oficiales permanecen inmóviles y no intervienen para detener la agresión.

El video también exhibe a tres policías custodios dentro de una sala junto con un hombre privado de la libertad.

El interno aparece arrodillado, con las manos colocadas detrás de su espalda y la cabeza apoyada contra una pared roja, mientras conversa con los uniformados. Uno de ellos se levanta y le propina varias patadas en el estómago y después en la cabeza.

Leer más: Difunden video donde custodio del penal de Huejotzingo patea y golpea a un interno

