¿Habrá maxiproceso?

Gran festejo y apoyo a la presente administración federal hubo al enterarnos que en España habían detenido a Emilio Lozoya, el fugado en mayo de 2019 de nuestro país. Ello porque el individuo es un símbolo de los gobiernos anteriores que hicieron de la corrupción su fe y motivo político.

El que fuera un operador internacional de Enrique Peña Nieto para llegar a la presidencia de la República, resultó de los poquísimos imputados en los sobornos de Odebrecht que andaban tan campante. Además, luego de los 10 millones de dólares que recibió, hizo trapacerías como la recompra de la empresa Agronitrogenados, la adquisición de un astillero en España, la coalición en fraudes como Oro Negro y Oceanografía y varias tropelías más que le significaron una enorme suma al erario, la casi quiebra de Pemex y el enriquecimiento sin freno a unos cuantos del gabinete anterior.

Su extradición -si se logra- no será muy rápida, como piensan algunos, pues ya tenemos el caso de Alonso Ancira, que si bien fue detenido en el país ibérico es la hora que no lo mandan para acá, y antes hubo la excarcelación del ex góber de Coahuila, Humberto Moreira, que sigue demandando a quien le sacó sus trapos sucios al viento.

Pero de conseguir que regrese Lozoya, lo que debería estar preparando la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, es un maxiproceso contra los que estuvieron metidos en esta trama contra el pueblo mexicano. Entre ellos los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray y José Antonio Meade, y los que estuvieron en Pemex y la secretaría de Economía, y hasta el señor Peña Nieto., principal artífice de estos oscuros negocios, dados a la luz por periodistas honorables.

De sólo castigar únicamente a Lozoya, la corrupción continuará con una gran sonrisa. No dejemos que ello suceda.

[email protected]

@jamelendez44