Habrá homenaje nacional a Helguera, monero creativo, acertado y “leal a las causas justas”

La secretaria de Cultural federal, Alejandra Frausto, anunció a través de su cuenta de Twitter, que una vez que se acuerde con la familia se rendirá un homenaje nacional en el complejo cultural Los Pinos al caricaturista Antonio Helguera, fallecido este viernes 25 de junio, de un infarto fulminante, a los 55 años de edad. Dicho por sus mismos colegas del grupo duro de El Chamuco, él era el más acertado analista político de ellos.

Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas.

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 26, 2021