Habrá despojos de ejidos por proyectos ecoturísticos, alerta activista Rubén Espinoza

Habrá despojos en ejidos para desarrollar proyectos ecoturísticos, advirtió Rubén Espinoza Ramírez, activista ambiental fundador del Grupo Cívitas, quien en entrevista con La Jornada de Oriente, comentó que el riesgo está latente debido a que caciques y funcionarios han adquirido terrenos comunales en los que han desarrollado infraestructura para recibir a turistas y visitantes, pero también pretenderían apropiarse de los predios donde hay vivienda.

Concretamente, expuso el caso de ejidos de Teziutlán, Puebla, en donde se han desarrollado los proyectos “Bosque de Niebla”, en el ejido Atoluca, y “Atecomoni”, en la junta auxiliar de San Juan Acateno; en estos prevalece una “especie de turismo salvaje” que amenaza la integridad ambiental y social del territorio.

Detalló que con la reforma agraria de 1994, los ejidatarios pudieron enajenar sus derechos parcelarios, abriendo la puerta para la adquisición de estos por actores ajenos a las comunidades. Con el paso del tiempo, quienes compraron los derechos sobre la tierra han desplazado a los ejidatarios originarios, mientras que los proyectos turísticos han comenzado a transformar el uso del suelo.

“Ahora es gente de fuera la que ha entrado, pero son prestanombres de los caciques de siempre, y entre ellos está metido gente del gobierno”, sostuvo el activista.

A pesar del discurso oficial sobre el ecoturismo, denunció que en realidad se trata de un arribo masivo de visitantes que deteriora el entorno natural y excluye a los habitantes originarios. El ejido Atoluca, dijo, uno de los primeros creados en la región bajo el mandato de Lázaro Cárdenas, recibió no sólo tierra de trabajo, sino también para vivienda de los ejidatarios. El fundador del Grupo Cívitas advirtió que existe ahora un grave riesgo para el pueblo, ya que los nuevos propietarios podrían reclamar incluso los espacios donde hoy residen los comuneros.

Aunque reconoció no conocer los detalles de la infraestructura turística ya existente, sí advirtió sobre las altas posibilidades de despojo para quienes permanecen en el ejido. “La gente está bailando ahí, pues les pueden quitar los lugares donde viven”, agregó.

En ese contexto, Espinoza detalló que el supuesto ecoturismo en Atecomoni carece de las condiciones mínimas para preservar los valores ambientales de la zona. “Realmente no tienen nada de ecoturismo, es un turismo salvaje. Entran personas por cientos a este proyecto”, expresó.

La zona, conformada por bosques naturales y corrientes de agua, constituye uno de los parajes mejor conservados de la región, lo que incrementa su valor paisajístico y cultural, pero también su vulnerabilidad frente a la explotación indiscriminada.

La raíz del problema, insistió el activista, está en la falta de consulta y consideración a los derechos del pueblo originario. Recordó que la Constitución Política de México establece mecanismos para que las comunidades indígenas puedan dar su opinión, pero en la práctica son omitidos.

Desde su perspectiva, el papel de las autoridades ha sido funcional a los intereses económicos privados, permitiendo la cesión de tierras a cambio de beneficios políticos y financieros. Espinoza subrayó la urgencia de reivindicar el sentido original del trabajo ejidal y redoblar la lucha jurídica y política para restituir la titularidad y la vocación del ejido a favor de sus habitantes legítimos.