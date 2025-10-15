Habitantes denuncian descarga ilegal de aguas negras de Calpan en terreno abierto

Aguas residuales generadas en el municipio de Calpan son vertidas en un terreno a cielo abierto junto a la carretera principal de la localidad, situación que fue denunciada por habitantes, quienes la califican como un grave riesgo sanitario y vial. De acuerdo con videos obtenidos por La Jornada de Oriente, durante las intensas lluvias recientes, las aguas contaminadas sobrepasaron los límites del predio y avanzaron por aproximadamente tres kilómetros sobre la cinta asfáltica.

Los testimonios de los vecinos señalan que el municipio de Calpan presuntamente carece de un sitio autorizado para el desecho de aguas negras, por lo que recurre a este terreno como depósito irregular. En las imágenes documentadas se aprecia la formación de una laguna en el predio utilizada como descarga, la cual, tras el incremento de lluvias, se desbordó e invadió el tramo carretero.

Habitantes señalan además el riesgo de que estas aguas negras lleguen hasta el socavón del exrelleno sanitario de Cholula, clausurado tiempo atrás debido a la oposición de las comunidades cholultecas. El flujo registrado, aseguran, representa una amenaza adicional para automovilistas, pues ya se han producido derrapes a causa del agua sobre la vía.

La zona afectada se ha convertido en un foco de infección y en un problema de salud pública, pues la contaminación se expande con cada precipitación. Vecinos reiteran el llamado a las autoridades para atender el problema de fondo y establecer un manejo adecuado de las aguas residuales en Calpan, a fin de evitar mayores consecuencias sanitarias y ambientales.