Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasEstado

Habitantes denuncian descarga ilegal de aguas negras de Calpan en terreno abierto

Con las lluvias las aguas negras se desbordaron y se extienden por aproximadamente tres kilómetros sobre la carretera.

Habitantes denuncian descarga ilegal de aguas negras de Calpan en terreno abierto
Efraín Núñez

Aguas residuales generadas en el municipio de Calpan son vertidas en un terreno a cielo abierto junto a la carretera principal de la localidad, situación que fue denunciada por habitantes, quienes la califican como un grave riesgo sanitario y vial. De acuerdo con videos obtenidos por La Jornada de Oriente, durante las intensas lluvias recientes, las aguas contaminadas sobrepasaron los límites del predio y avanzaron por aproximadamente tres kilómetros sobre la cinta asfáltica.

Te puede interesar: Descargan 3 mil 600 litros de aguas negras por segundo al Atoyac, denuncia colectiva

Los testimonios de los vecinos señalan que el municipio de Calpan presuntamente carece de un sitio autorizado para el desecho de aguas negras, por lo que recurre a este terreno como depósito irregular. En las imágenes documentadas se aprecia la formación de una laguna en el predio utilizada como descarga, la cual, tras el incremento de lluvias, se desbordó e invadió el tramo carretero.

Habitantes señalan además el riesgo de que estas aguas negras lleguen hasta el socavón del exrelleno sanitario de Cholula, clausurado tiempo atrás debido a la oposición de las comunidades cholultecas. El flujo registrado, aseguran, representa una amenaza adicional para automovilistas, pues ya se han producido derrapes a causa del agua sobre la vía.

También puedes leer: Pueblos de la región cholulteca denuncian descargas de aguas negras al río Prieto

La zona afectada se ha convertido en un foco de infección y en un problema de salud pública, pues la contaminación se expande con cada precipitación. Vecinos reiteran el llamado a las autoridades para atender el problema de fondo y establecer un manejo adecuado de las aguas residuales en Calpan, a fin de evitar mayores consecuencias sanitarias y ambientales.

Temas

Más noticias

Internacional

Ejército israelí mata a nueve palestinos; eran una “amenaza inmediata”, dicen militares

La Jornada -
Afp Gaza, Territorios Palestinos. La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron a nueve palestinos en distintos incidentes el martes, mientras que el...
Nacional

EU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en nuevo frente de guerra contra las drogas

La Jornada -
Reuters Ciudad de México. El gobierno estadounidense revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva de la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Urge reubicación en Huauchinango: Damnificados piden ser movidos de zonas de riesgo

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este lunes que la principal demanda de los damnificados en Huauchinango es la reubicación de sus viviendas, luego...

Armenta da a conocer nombres de fallecidos y desaparecidos en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló este este lunes la identidad de 13 personas fallecidas a causa de las intensas lluvias y deslaves en...

Suman 64 fallecidos y 65 desaparecidos por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

La Jornada -
Ciudad de México. El número de personas fallecidas a causa de las afectaciones por las intensas lluvias reportadas hace unos días subió a 64,...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025