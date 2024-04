Habitantes de Teotlalco, Vicente Guerrero llevan ocho meses sin agua potable

Vicente Guerrero. Habitantes de Teotlalco, comunidad perteneciente a este municipio, dieron a conocer que llevan más de ocho meses sufriendo por la falta de agua potable, esto debido a que las autoridades tanto municipales como auxiliares no han querido reparar el transformador que se averió y que es indispensable para extraer el agua y distribuir el líquido en los hogares. Ante esa situación pidieron intervención del gobierno del estado.

Te puede interesar: Habría más movilizaciones en Teotipilco porque no cesa extracción de agua para pipas, advierten pobladores

Alma Sánchez, vecina de esa población, manifestó que hay tres lugares de los que se abastecían de agua, uno de ellos es el nacimiento que lleva muchos años de ser utilizado, pero en este momento tiene muy poco caudal debido a las altas temperaturas de esta temporada, motivo por el cual será insuficiente para cubrir la demanda del líquido.

El sitio donde sí hay agua suficiente está en la parte baja de la comunidad, el problema es que el transformador se quemó desde hace varios meses y a la fecha no se ha reparado, algo que los habitantes reclaman tanto al alcalde de Vicente Guerrero, Francisco Javier Hernández, como al presidente de la junta auxiliar Rigoberto Gálvez.

Lamentaron que Francisco Hernández incumpla su promesa de campaña de velar por el bienestar de la población, dado que en Teotlalco llevan casi un año a la espera de que ese transformador sea reparado o se cambie, ya que es una prioridad para esa comunidad subalterna.

Te puede interesar: Pobladores identifican alrededor de 70 pozos clandestinos de agua en regiones de Tehuacán, Tlacotepec y Ajalpan

Muchas familias van a buscar agua, pero siempre regresan con sus cubetas o sus botes vacíos, porque no encuentran el líquido, lo que tiene a los vecinos desesperados porque el agua es indispensable para las actividades domésticas y actualmente no tienen ni para cubrir las necesidades elementales como es el aseo personal y la limpieza de los hogares, refirió Alma Sánchez.

Según dijo, el alcalde dota de agua solo a sus allegados y compañeros de partido, mientras que a quienes no militan en el PRI los mantiene en el olvido, lo que indica que no ha cumplido con su obligación de gobernar para todos.

Los inconformes pidieron la intervención del gobierno del estado para que la autoridad municipal atienda este problema en la junta auxiliar, al señalar que no es posible que sí exista dinero del ayuntamiento para otro tipo de asuntos como la organización de festejos y no se quiera disponer del recurso público para atender un tema verdaderamente prioritario para toda una comunidad.

“Este problema no es solo de su partido, es de todos y él prometió gobernar para todos” manifestó Sánchez, quien expuso que ya no pueden seguir con esa situación porque no solo implica un acto de abandono de sus autoridades tanto municipales como estatales, sino que además representa un asunto de humanidad ya que son comunidades de escasos recurso que no pueden estar comprando el agua solo por la falta de sensibilidad de sus gobernantes.