Habitantes de Tehuacán cierran autopista para forzar solución al paro de transportistas de agua

Tehuacán. Al cumplirse tres días de paro de servicio de transportistas de agua en Tehuacán, vecinos de colonias y juntas auxiliares que se abastecen del líquido a través de pipas bloquearon la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la caseta 76 Tehuacán, ubicada en Francisco I. Madero, donde exigieron que el gobierno del estado resuelva ya ese problema que les afecta de manera directa ya que no tienen otra manera de obtener el agua para sus hogares.

Habitantes de las colonias Resurrección y Santa Cecilia, así como de la junta Santa María Coapan, se apostaron en la caseta de cobro la tarde de ayer, jueves, indicando que no pueden permanecer más días sin el servicio de agua y ante el temor de que las autoridades no resuelvan el problema con prontitud, lo cual haría que se pasen más días sin el líquido.

Los transportistas por su parte, colocaron sus unidades sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura de San Lorenzo, bloqueando un solo carril, también para exigir una respuesta a sus demandas. Advirtieron que si no hay solución se irán a paro definido, porque no pueden seguir trabajando en la incertidumbre y con el peligro de ser detenidos en algún operativo de clausura de pozos clandestinos que están aplicando la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Rodrigo Rojas, uno de los líderes de los transportistas en paro recordó que su único objetivo es trabajar de manera segura y legal, motivo por el cual piden que se les informe cuáles son los pozos legales para abastecerse en ellos de agua, ya que desconocen ese dato.

Hicieron esa petición debido a que algunos de sus compañeros fueron detenidos durante la clausura de pozos clandestinos donde ellos se encontraban a la espera de llenar sus pipas, pero no sabían que eran perforaciones irregulares dado que algunos de esos pozos llevaban más de 30 años operando.

Según indicaron son más de 100 pipas las que mantienen el paro, lo que deja sin agua a cientos de familias que requieren de sus servicios, además de hospitales, instituciones educativas y restaurantes.

Hicieron saber que hay algunas empresas que están trabajando, pero se surten de agua en zonas de Tepanco, Santiago Miahuatlán y Cuayucatepec, lo que afecta al movimiento en protesta. En ese sentido algunos de los usuarios que bloquearon la autopista dieron a conocer que esas pipas están cobrando el viaje de agua hasta en 800 pesos cuando por lo regular se las venden en menos de 400.

Al cierre de esta edición la manifestación en la autopista continuaba de manera intermitente, ya que con el fin de no afectar demasiado a los conductores se abría el paso a los vehículos cada 15 minutos.

