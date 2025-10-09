Habitantes de Nealtican exigen al Ceaspue frenar sobreexplotación de pozos

Pobladores y miembros del Comité Ciudadano del Agua del municipio de Nealtican exigieron al director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Alberto Jiménez Merino, una solución inmediata a la escasez de agua tras denunciar la sobreexplotación de cuatro pozos que opera el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), con una extracción anual aproximada de 6 mil millones de litros.

La demanda fue expuesta el pasado lunes por la tarde en la presidencia municipal, donde representantes de la comunidad detallaron que permanecen hasta 20 días sin acceso al líquido para consumo y riego, mientras que la extracción para zonas residenciales de Puebla no se detiene. Los integrantes del comité subrayaron que la operación de los pozos continúa diariamente, provocando el agotamiento de los mantos acuíferos, y exigieron la suspensión de la extracción hasta que se recarguen los recursos hídricos.

Uno de los asistentes señaló: “Los pozos operan día y noche; el agua se traslada a Puebla y termina en zonas residenciales. Sin embargo, en Nealtican pasamos días enteros sin servicio, incluso en las escuelas. Es necesario parar la extracción hasta tener abasto suficiente”.

Ante la inconformidad expresada, Jiménez Merino garantizó que convocará a funcionarios de SOAPAP a una reunión para analizar alternativas de abastecimiento y se comprometió a dar una fecha tentativa para el encuentro a más tardar el siguiente lunes.

El funcionario informó que el objetivo del gobierno estatal es tratar 5 mil litros por segundo mediante el rescate del río Atoyac, lo que permitirá liberar volúmenes importantes de agua destinados a la industria de la construcción y al riego de parques y jardines. Añadió que se reducirá la presión de extracción y se promoverá la recarga directa de acuíferos mediante pozos de absorción, así como la captación de agua pluvial en techos de escuelas y viviendas, estrategia que también podría implementarse en Nealtican.

Los integrantes del comité puntualizaron que toda negociación o reunión con autoridades debe realizarse en asamblea pública y criticaron la demora de las autoridades para atender sus demandas, enfatizando que buscan una resolución efectiva y transparente a la problemática.

El pasado 26 de agosto, habitantes de los pueblos de la región de Cholula realizaron una protesta frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al denunciar que mientras padecen escasez en sus comunidades, el SOAPAP extrae 26 mil millones de litros anualmente.

Al cumplirse 30 años de los acuerdos que permitieron la extracción del recurso hídrico por parte del SOAPAP en la zona, los manifestantes arribaron con pancartas y equipo de sonido. La dependencia federal suspendió actividades y trámites al enterarse de la movilización de los cientos de pobladores procedentes de San Miguel Xoxtla, Nealtican, Juan C Bonilla, Tlaltenango San Pedro y San Andrés Cholula, respaldados por activistas de la región Libres Oriental, Tepeaca y la Sierra Norte de Puebla. Los asistentes exigieron que la gestión del agua sea puesta bajo la tutela de los pueblos originarios, y que Conagua devuelva la capacidad de administración a las comunidades afectadas.

