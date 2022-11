Habitantes de Coapan aceptan empadronarse a Ooselite, dejarán de usar relleno sanitario

Tehuacán. Los pobladores de Santa María Coapan, junta auxiliar de este municipio, finalmente aceptaron que se les incluye en el padrón del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) para la recolección de basura, esto luego de que durante 28 años depositaron sus residuos sólidos en el relleno sanitario, espacio que desde junio pasado fue clausurado por la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) y posteriormente también por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Con este acuerdo se espera que esta semana el Ooselite inicie con la recolección de basura en esa junta auxiliar al tiempo de emprender el trabajo de empadronamiento de los usuarios, para que se les defina la tarifa que deben pagar por ese servicio, explicó el presidente auxiliar, Antonio Dolores Ignacio.

Según dijo, fueron alrededor de 300 personas las que participaron en la asamblea general donde se tomó esa decisión, donde por usos y costumbres se aprobó por mayoría de los asistentes la determinación de que se deje en manos del organismo la recolección de sus desechos.

Durante más de 12 días, la comunidad no tuvo el servicio de recolección de basura debido a que, con la tercera clausura al relleno sanitario, la junta auxiliar decidió ya no utilizar ese espacio para colocar los residuos y buscar otra solución a la problemática, toda vez que sus autoridades podían ser sancionadas por no respetar la prohibición del uso de ese espacio.

El presidente auxiliar calculó que son alrededor de 70 toneladas de basura las que se acumularon en toda la población, por lo que consideró urgente que el Ooselite acuda a realizar la recolección.

- Anuncio -

Consideró que serán alrededor de 9 mil las personas que ingresen al padrón del organismo, cuyo pago será dependiendo del tipo de desechos que se generen; en el caso de los comercios su aportación será mayor a lo que corresponde a las casas habitación.

Tehuacán carece de un espacio propio para la disposición final de sus desechos sólidos, por lo que desde el año pasado la basura recolectada en el municipio se traslada al relleno sanitario de Ciudad Serdán.

Con la inclusión de Coapan al padrón del Ooselite, se incrementará la cantidad de residuos que a diario ingresan desde este municipio al relleno de Ciudad Serdán. Tan solo la ciudad genera alrededor de 250 toneladas, según cálculo de las autoridades municipales, a las que se sumarán las más de cinco de Coapan.