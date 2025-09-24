Habitantes de Alcomunga señalan ser amenazados con multa por no inscribir a sus hijos en escuelas locales

Mientras habitantes de Alcomunga, junta auxiliar de este municipio, aseguran que en esa población enclavada en la Sierra Negra las autoridades auxiliares los amenazan con una multa de 10 mil pesos y hasta cárcel, por haber inscrito a sus hijos en escuelas fuera de la población, el presidente auxiliar Eligio Martínez, negó que se esté llevando a cabo esa acción, pero reconoció que en una asamblea comunitaria se expuso la posibilidad de hacerlo.

Según madres de familia indicaron que en esa reunión se decidió ese monto para la multa, pero no todos los asistentes firmaron porque hay quienes prefieren que sus hijos estudien en otras escuelas, de modo que van a instituciones de comunidades cercanas como Coxolico donde hay una secundaria técnica.

En el caso del bachillerato, dieron a conocer que es un colegio fundado por la organización Antorcha Campesina, cuyos métodos y línea política no es del agrado de todos los habitantes y por ello un número considerable de familias prefiere que vayan a otros lugares incluso fuera del municipio.

Con el objetivo de no incurrir en una situación irregular, señalaron que acudieron a la Coordinación de Desarrollo Educativo 10 (Corde) con sede en Tehuacán, donde se les informó que no es obligatorio que los alumnos vayan a una escuela en específico y pueden elegir el colegio que deseen.

El presidente auxiliar sostuvo que en la asamblea convocada solo se exhortó a los padres de familia a inscribir a sus hijos en escuelas de Alcomunga con el objetivo de tener una matrícula extensa ya que de lo contrario podrían perder maestros, tal es el caso del preescolar donde cuentan con seis docentes, pero si baja el número de alumnos les pueden quitar hasta dos.

Detalló que en preescolar se atienden 120 alumnos, en primaria son alrededor de 300, en la telesecundaria acuden cerca de 200 mientras que el bachillerato es el nivel que cuenta con menos estudiantes pues apenas llega a los 60, por lo cual consideran necesario que los habitantes hagan conciencia y ocupen esos colegios en lugar de mandar a sus hijos a otros lugares.

Sin embargo, reconoció que en la asamblea “sí se dijo que a lo mejor se va a multar, pero no se ha multado a nadie solo se les invita a los padres de familia que vayan a dejar a sus hijos a la escuela”.