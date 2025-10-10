Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasEstado

Habilitan 83 albergues ante lluvias intensas en Puebla; Sierras Norte, Nororiental y Negra en alerta

Yadira Llaven Anzures

El Gobierno del Estado de Puebla intensificó sus acciones preventivas y de respuesta en las Sierras Norte, Nororiental y Negra ante los efectos de las lluvias recientes, habilitando 83 refugios temporales para resguardar a la población vulnerable.

​La medida de activar los albergues se tomó en respuesta a las precipitaciones registradas en 36 municipios, siendo Juan Galindo el que reportó la mayor cantidad de agua caída en las últimas horas.

En un comunicado, el gobierno estatal informó que estos refugios se encuentran listos en las regiones más susceptibles a emergencias, garantizando atención a quienes necesiten evacuar sus viviendas.

​La Coordinación General de Protección Civil, la Secretaría de Infraestructura y la Policía Estatal mantienen un despliegue operativo en coordinación con autoridades federales y municipales para atender los 25 incidentes derivados de las lluvias.

Entre las afectaciones, mencionó derrumbes y deslaves en diversos puntos carreteros; hundimientos, caídas de árboles y deslizamientos de tierra; así como aumento en el nivel de ríos.

​Además, la autoridad reportó que las comunidades de La Máquina y La Ceiba en Francisco Z. Mena están incomunicadas debido al incremento del caudal del río Pantepec.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que trabaja en distintos puntos para reestablecer el suministro de energía eléctrica.

​En el municipio de Huauchinango, las autoridades continúan con el censo de la población desalojada que está siendo atendida en el albergue municipal.

En esta misma localidad, las lluvias afectaron diversas áreas del hospital del IMSS, por lo que se realiza el traslado de pacientes de urgencia a otros nosocomios en cuanto las condiciones climáticas lo permiten.

​Monitoreo hídrico

​Respecto a la infraestructura hidráulica, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las presas Necaxa, Nexapa y Tenango se encuentran al límite de su capacidad, aunque sin representar un riesgo inminente para la población.

​En la presa La Soledad se ejecutó una apertura controlada de una compuerta para desfogue, un procedimiento que se realizó sin incidentes.

El resto de los embalses en el estado mantienen niveles dentro de sus márgenes de seguridad.

​Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la población de las zonas de riesgo a mantenerse informada a través de canales oficiales y a atender de manera inmediata las indicaciones de evacuación y uso de los 83 refugios temporales habilitados.

