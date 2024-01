Gustavo Rengel compartirá en Puebla las formas y lenguajes del teatro de su natal Venezuela

Para visibilizar a los autores contemporáneos del teatro venezolano y sobre todo la forma en la juventud de ese país se expresa, cómo es su jerga y la manera en que se comunica, para que no sólo sea la migración, lo político o la escasez lo que prive en el discurso que se sabe de su país, el actor y director teatral caraqueño Gustavo Rengel impartirá en Puebla el taller Engrane Mx.

Dicho taller se inspira en el trabajo hecho en su país natal, en donde, animado por sus contemporáneos fundó la agrupación teatral llamada Engrane teatral, la cual surgió de la necesidad de seguir haciendo proyectos, de crear y dar oportunidades a nuevos talentos que dan sus primeros pasos profesionales.

Durante una entrevista, el ex miembro de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, animador de televisión, además de miembro de la revista digital Corriente alterna, refiere que animado por Rufino Dorta, profesor de Rajatabla, de donde es egresado en 2012, dio el primer taller Engrane en Venezuela.

Ahí, cuenta, durante cinco meses se estudió al español Federico García Lorca, teniendo como resultado el proyecto Lorca, 1936 que dejó ver el contexto político y literario del autor, además de temas personales como la homosexualidad. Integrada por 12 actores, la puesta en escena fue invitada a festivales y escenarios del país. A Lorca le siguió a Shakespeare, otro autor al que investigaron y abordaron desde sus diferentes aristas, sobre todo el amor y las relaciones que se cultivan.

Ahora en México, aquí en la ciudad de Puebla y en colaboración con la compañía Pasajeros de Caronte Teatro y el foro escénico El Nicho, el director de la compañía Engranes llevará a cabo el curso Engranes Mx para abordar el teatro venezolano: el contexto político actual, la obra de autores como Elio Palencia, Gilberto Pinto o Roberto Azuaje, que hablan sobre la adolescencia, la adultez, la crisis y la urgencia.

“En Venezuela el arte y la literatura ha sido crítico sobre la política, sobre lo que está pasando, la escasez y la migración”, dice y pone como ejemplo Mi niña, una pieza infantil de Elio Palencia en la que se explora la migración de venezolanos hacia varios países como México. “Fue una obra que me dio impulso, al lado de otra obra llamada El motor de Rómulo Gallegos, que habla sobre las decisiones que se tienen que tomar para estar en mejores lugares”.

Rengel, actor también formado y con experiencia en cine, refiere que durante los momentos de crisis social, económica y política de su país, el arte “se usó para visibilizar y mostrar cosas que no decían los medios, que no decía la radio, el periódico y la televisión, porque según el gobierno todo estaba bien, no había escasez, pues ellos dirigían todo, el teatro entonces se usó para mostrar lo que ocurría: las debilidades y las deficiencias”.

No obstante esa apuesta, recuerda que el público sí abandonó las salas, los foros y teatros, algo que llevó a los artistas y compañías a regalar su trabajo. A cambio, como producto de la amistad con otros creadores que ya habían salido del país, éstos compraban las entradas que luego Engrane donaba a los espectadores locales. Con este inusual método, la compañía incluso logró producir varios cortometrajes y montar otras obras.

Como artista migrante, Gustavo Rengel afirma que se “siente privilegiado” por haber salido de su país hace dos años y seguir haciendo teatro, que es lo que le apasiona y le lleva a imaginar su vejez arriba del escenario. “Sé que hay muchos amigos, colegas que cuando salieron en su momento la misma necesidad los obligó a abandonar su arte, aun cuando tenían todo el potencial, el talento físico para llegar lejos. Yo he sido como guerrero, he sido constante y disciplinado, he tratado de buscar la manera de mantenerme”, dice.

En el caso de la relación profesional y de amistad con la compañía Pasajeros de Caronte teatro y su fundador Joshua Sánchez, el artista venezolano señala que el vínculo se forjó hace unos meses, cuando llegó al foro escénico El Nicho con la necesidad de montar Maletas, piedra que habla sobre la migración y el proceso de moverse de un lugar a otro, en donde no queda fuera la nostalgia y las vivencias. Tras una temporada corta de esta puesta en escena que luego se extendió, la amistad se afianzó con el trabajo de Punto, obra que está actualmente en cartelera, además de que alistan otros proyectos.

Destaca que el taller Engranes Mx iniciará hacia finales de enero, con modalidad presencial y algunos actos en línea con los autores a los que se revisará, para conocer a fondo su propuesta. Se verán técnicas de oratoria, de montaje y de casting, así como de la escuela venezolana, además de que la finalidad es montar una obra al finalizar los tres meses del taller. Será los días martes y jueves de 16 a 18 horas. Las inscripciones están abiertas y para aquellos que cubran la totalidad del curso habrá un descuento especial, además de que habrá pagos mensuales para mayor apertura. Mayores informes se pueden buscar las redes sociales de @engraneteatral y @elnichopisopuebla