Jueves, agosto 28, 2025
Gustavo Petro despliega 25 mil efectivos en frontera con Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia, escribió en redes sociales que la coordinación de dos Estados es lo que derrota a la mafia, haciendo referencia al despliegue de militares ordenado también por Venezuela en la frontera entre ambas naciones. Foto Europa Press
La Jornada

Madrid. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la “militarización” de la frontera con Venezuela en la región del Catatumbo, donde ya habría desplegados unos 25 mil efectivos “para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia” y combatir el tráfico de drogas.

“No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados quien lo logra”, escribió Petro en redes sociales, días después de que el Gobierno de Venezuela anunciase también el despliegue de otros 15 mil militares venezolanos en la región fronteriza.

Estos últimos movimientos coinciden, además, con la tensión política entre Venezuela y Estados Unidos a cuenta del despliegue de buques militares en la región. Washington ha insistido también en la necesidad de combatir el tráfico de drogas, del que responsabiliza directamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La Casa Blanca advirtió este jueves de que la Administración de Donald Trump “está preparada para usar cualquier elemento del poder de Estados Unidos” para contener el tráfico de drogas desde Venezuela y llevar a sus responsables ante la justicia, sin descartar por tanto la vía militar.

