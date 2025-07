Guerra piadosa contra las mujeres

En el portal argentino de noticias Página 12 se publicó hace unas semanas una noticia de auténtico terror: “Irlanda se prepara para exhumar casi 800 bebés y niños muertos”. En efecto, según reportan, “en Irlanda comenzaron los preparativos para exhumar 796 niños y bebés de una fosa común descubierta hace más de 10 años en donde funcionaba un antiguo albergue religioso para madres solteras y embarazadas no casadas cerca de Dublin. (…) Los desentierros comenzarán a realizarse desde el próximo mes de julio, pero el tema ya tiene más de 10 años en la agenda pública local. Es que en 2014 la historiadora irlandesa Catherine Corless comprobó que muchos niños (desde recién nacidos hasta los 9 años) fallecieron en el albergue religioso Santa María del Buen Socorro de Tuam, en la ciudad de Galway, a 200 kilómetros de la capital del país europeo”. A raíz de estos hallazgos, se realizó una investigación para conocer las condiciones en que operaban estos albergues católicos, administrados por monjas y financiados en parte por el Estado. Según el mismo reportaje, “los resultados de la comisión fueron expuestos en 2021 y destacaron que había niveles ‘alarmantes’ de mortalidad infantil en este tipo de albergues. Estas instituciones existieron en Irlanda desde 1922 a 1998, por ellas pasaron 56 mil mujeres y 57 mil niños y fallecieron 9000 chicos”. Como se imaginará quien lea esto, las mujeres -jóvenes principalmente- que quedaban embarazadas fuera del matrimonio y no eran apoyadas o bien recibidas por sus familias, eran recluidas en estos centros. En esos espacios, parían a sus hijos para después ser dados en adopción. O si fallecían, al parecer según vemos en la nota, eran arrojados a la fosa séptica del lugar. Por supuesto, acá sólo se habla del horror que significa semejante hallazgo; sin embargo, es necesario que se exhiban nuevamente y hasta el cansancio, los terrores que vivieron muchas de las mujeres que fueron recluidas en estos lugares. No sólo se les victimizó al encerrarlas ahí por atreverse a embarazarse fuera del matrimonio, sino que, además, se les despojó de sus hijos. Esto no es más que una trama más de la interminable historia de agravios y desgracias que han vivido las mujeres en la historia de la humanidad, en especial aquella tocada por las religiones de origen judeo- cristiano (catolicismo, cristianismo, judaísmo e islam) que ve en las mujeres la causa de todos los pecados del mundo. ¿Es discutible lo que acabo de mencionar? Me da igual, le guste o no a las y los participantes de esas iglesias es precisamente lo que han venido haciendo con su estructura patriarcal, discursos y acciones terriblemente conservadoras y que adquieren renovada fuerza el día de hoy. Más adelante volveré a esto.

Cuando leí esta nota, de inmediato me vino a la memoria dos películas que quizá se encuentren en el olvido el día de hoy, al menos acá en México, pero que seguramente en Irlanda estarán teniendo un nuevo aire. La primera, “En el nombre de Dios” (The magdalene sisters) del director Peter Mullan (2002), en la que se muestran los abusos cometidos sobre jovencitas que eran enviadas a estos centros no sólo porque estuvieran embarazadas, sino porque habrían tenido una conducta “reprochable”, lo que hablaba de que su reputación era dudosa y caminaban por el camino del mal, claro, en términos de la sociedad irlandesa de los años 50 del siglo pasado. Ahí se vivían abusos de todo tipo: psicológicos, físicos, sexuales, además de la destrucción sistemática del espíritu de las jovencitas que trágicamente terminaban ahí. Muchas de ellas acababan siendo monjas igual que sus “celadoras” y seguramente, repitiendo los mismos esquemas. Por otro lado, recordé la cinta “Padre Nuestro” (Song for a Raggy Boy), del director Aisling Walsh (2003), donde se retratan los abusos cometidos a niños y adolescentes en centros católicos para varones. Resulta curioso que ambas cintas se estrenaran por la misma época, sin duda un momento crucial en la historia de ese país que por fin empezaba a enfrentarse a ese pasado ultracatólico y ultraviolento con sus niñas y niños; sin duda tuvo que ver que estos centros se cerraran en 1998. A su vez, para los que nos fijamos, fue el inicio de una serie de denuncias sobre abusos cometidos por la Iglesia Católica y sus sacerdotes, misioneros, frailes, monjas, hermanos y hermanas, en diferentes partes del mundo, en especial dirigidos a menores de edad.

El asunto adquiere relevancia en nuestros días por varias razones, no sólo por el rescate de esos cuerpos, por su dignificación y por el enorme valor histórico que tiene la reivindicación de las víctimas; también tiene importancia por el peligroso avance que vemos de las ultraderechas en el mundo de hoy y que no me cansaré de denunciar. Como lo señaló agudamente Rita Segato allá por 2016 en su libro “La Guerra contra las mujeres” (2016), “la presión desatada en todo el continente por demonizar y tornar punible lo que acuerdan en representar como «la ideología de género» y el énfasis en la defensa del ideal de la familia como sujeto de derechos a cualquier costo transforma a los voceros del proyecto histórico del capital en fuentes de prueba de lo que he venido afirmando: que, lejos de ser residual, minoritaria y marginal, la cuestión de género es la piedra angular y eje de gravedad del edificio de todos los poderes”. En efecto, existe, como afirma Segato, una guerra lo mismo abierta que soterrada contra las mujeres y el movimiento LGTBQI+ y el ariete es la ultraderecha que cada vez gana más terreno en nuestro continente y el mundo. Como afirma Edith Carrillo Hernández en su artículo “En adopción, discursos y prácticas de asociaciones de apoyo a mujeres embarazadas en México” (2020), publicado en la revista de estudios de género La Ventana, si “bien elegir entre cualquiera de estas opciones [tener al bebé, darlo en adopción o abortar] debería ser el resultado de un proceso de toma de decisión personal y libre de las mujeres embarazadas, esto no suele ocurrir así. No sólo porque el Estado no admite ni garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluido su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y el ejercicio (o no) de su maternidad, sino también por la existencia de una fuerte presión social sobre las mujeres para aceptar y vivir la maternidad. En ese sentido, a cada una de estas opciones se le ha dado una distinta carga moral, es decir, no todas éstas se consideran válidas o, en alguna medida, aceptables”. Ahí señala que, a raíz de los logros alcanzados en materia de género en legislaciones diversas, en específico sobre el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a la interrupción legal del embarazo, su “discurso se ha centrado entonces en promover la adopción legal en lugar del aborto”. Existen varios albergues en el país en lugares como Jalisco, Aguascalientes, Puebla, Yucatán y en muchos otros estados y se dedican no sólo al apoyo a las mujeres sino a ser intermediarios en los procesos de adopción. Muchos de ellos fueron fundados entre los años 70 del siglo pasado y los dos miles del presente siglo. Reciben donativos tanto privados como de instancias de gobierno en diferentes entidades. De hecho, Vifac (Vida y Familia AC), organización dedicada al apoyo a mujeres embarazadas y gestora de adopción, fundada en 1985 y sus filiales en el país, según se reporta en la página de Morlan.mx, “recibieron [entre 2011 y 2016], en conjunto, poco más de 336 millones de pesos de donativos en efectivo, de acuerdo con los informes anuales que la organización entregó al Servicio de Administración Tributaria (SAT). De ese dinero, por lo menos 44 millones 851 mil pesos son recursos que le han otorgado ‘personas morales públicas nacionales’, clasificación fiscal que incluye a dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, así como a empresas que cotizan en la bolsa de valores”. Además de eso, esta organización cobra a los adoptantes en torno a los cien mil pesos, según consta en esta publicación, por gastos administrativos y cursos y deben acreditar estar casados por la iglesia católica y proporcionar dos cartas de sacerdotes que avalen que son practicantes. En ese portal se detallan testimonios de mujeres que estuvieron ahí, tanto positivos como negativos y se detallan los enlaces con gobiernos de algunos estados ultra piadosos, como Yucatán, espacio donde tienen un trato privilegiado. Incluso se da un testimonio de una joven que argumenta que fue engañada, que firmó unos papeles en blanco y que no quería dar en adopción a su hija. A la fecha, según consta en esta publicación, sigue luchando por recuperarla.

Estamos a mediados de 2025 y presenciamos la existencia de organizaciones como estas que reciben apoyos gubernamentales y privados, que tienen una fuerte carga religiosa y que abiertamente tienen un discurso en contra de lo que los grupos ultras denominan la “ideología de género”. Su cercanía con la política y el poder es una realidad y como ejemplo, Segato nos brinda este: “Brasil es el país en el que la relevancia del discurso moral de la política de los dueños se vuelve más transparente, ya que la destitución –impeachment– de la presidenta electa se realizó en el Congreso Nacional con una mayoría de votos proclamados públicamente «en nombre de Dios» o «Jesús» y por el «bien de la familia»”. Lo que siguió fue el gobierno de Bolsonaro y el desmantelamiento sistemático de iniciativas hacia las mujeres, entre muchas otras cosas. Esa “guerra contra las mujeres” que a lo largo de la historia ha tenido expresiones como la de Irlanda o las del presente, dista mucho de haberse terminando. Al contrario, se nota una lucha constante y en diferentes trincheras, unas visibles –como en los Congresos–, otras no tanto por ser cotidianas -como en los templos y estos albergues-, que tiran constantemente para atrás. Pienso, con demasiado pesar que aquello que se encuentren en el Santuario de Tuam, en Irlanda, ni será lo único, ni lo último. Nuevas expresiones de semejante barbarie seguiremos viendo. Triste en verdad.