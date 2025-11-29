Sábado, noviembre 29, 2025
NoticiasInternacional

Más de 70 mil muertos en Gaza desde que Israel comenzó su ofensiva

La Jornada

Gaza, Territorios Palestinos.- Más de 70 mil personas murieron en la Franja de Gaza por la guerra entre Israel y Hamas estallada hace más de dos años, informó el sábado el Ministerio de Salud de este territorio palestino gobernado por el movimiento islamista.

El umbral se superó en medio de un frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos, que ambas partes se acusan mutuamente de violar.

El ministerio detalló en un comunicado que la cifra de muertos por la guerra había aumentado a 70 mil 100.

También indicó que desde el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, 354 palestinos murieron víctimas del fuego israelí.

Dos cuerpos llegaron a hospitales de la Franja de Gaza en las últimas 48 horas, añadió el ministerio. Uno de los cuales fue recuperado de entre los escombros.

Señaló que el aumento respecto a la cifra anterior se debió a que los datos relativos a 299 cuerpos habían sido procesados y aprobados por las autoridades.

A pesar del alto el fuego, el territorio palestino continúa sumido en una profunda crisis humanitaria.

La guerra de Gaza estalló con el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que resultó en la muerte de mil 221 personas. Ese día, los milicianos islamistas secuestraron también a 251 personas y las llevaron a Gaza.

Al inicio del alto el fuego más reciente, las milicias de Gaza mantenían a 20 rehenes vivos y a 28 cuerpos de cautivos fallecidos.

Hamás liberó desde entonces a todos los supervivientes y devolvió 26 restos mortales.

A cambio, Israel liberó a casi 2 mil prisioneros palestinos bajo su custodia y devolvió los cuerpos de cientos de palestinos fallecidos.

